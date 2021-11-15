Набиуллина обвинила россиян в росте инфляции

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что на рост инфляции влияет поведение россиян, поскольку люди начинают больше тратить и меньше сберегать.

«Люди начинают больше тратить и меньше сберегать, больше покупать, пусть даже в кредит, поэтому мы сегодня видим, как растет потребительский кредит. Такое поведение может создавать серьезные риски для раскручивания инфляционной спирали», – отметила Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку, передает Ura.ru.

Глава регулятора пояснила, при такой картине экономику ожидают временные проблемы, но эффект от них может быть и долгосрочным.

При росте цен на товары-триггеры, к которым относятся в том числе и продукты питания, инфляционные ожидания населения «подогреваются». Набиуллина отметила, что они откатились на уровень 2016 года, когда экономика восстанавливалась от валютного кризиса.