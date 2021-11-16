Дадут ли пенсионерам по 15 тысяч в декабре

Экономист Андрей Лобода допустил, что пенсионеры перед Новым годом получат единовременную выплату размером до 15 тысяч рублей. Об этом рассказало PRIMPRESS.
В августе 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам десяти тысяч рублей. Выплаты начали приходить в сентябре.
Лобода считает, что следующая единовременная выплата пенсионерам может оказаться больше десяти тысяч. По его мнению, о новом пособии президент может объявить в декабре. Эксперт напомнил, что в декабре 2020-го Владимир Путин на большой пресс-конференции объявлял о единовременной выплате пяти тысяч рублей на детей до семь лет включительно.
«Это [выплата пенсионерам] будет очень хорошим сигналом обществу, что есть поводы радоваться и после выборов в Госдуму», - подчеркнул он.
Замглавы «Альпари» Наталья Мильчакова также допустила выплату единовременного пособия. По ее мнению, выплата охватит всех пенсионеров, в том числе работающих.