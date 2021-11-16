В 2022 году россиянам, имеющим банковские депозиты в размере от 1 миллиона рублей, предстоит впервые заплатить НДФЛ с начисленных процентов. Об этом сообщает АБН.

Вместе с тем налог с крупных вкладов позиционируется как «налог на богатых». При этом среди хранящих на депозитах от 1 миллиона рублей высока доля пенсионеров. Для них проценты с банковских депозитов являются чуть ли не единственным способом обеспечить себе прибавку к скромной пенсии.

До 1 февраля банкам необходимо передать в налоговые органы сведения о начисленных за год процентах по вкладам и счетам, в том числе открытым в иностранной валюте. В расчет не будут брать счета с доходностью менее 1%, а также счета эскроу.

На сумму будет влиять ключевая ставка Центробанка, действовавшая на начало налогового периода. На 1 января 2021 года она была на уровне 4,25%. Следовательно, налог нужно будет уплатить с процентного дохода, превысившего 42 500 рублей. Вместе с тем ставка НДФЛ может быть повышена до 15%, если общий годовой доход (зарплата, премии, бонусы, проценты по вкладам) составил более 5 млн рублей. Уплатить новый налог требуется до 1 декабря.

Рост ключевой ставки может негативно отразиться на вкладах миллионеров в 2021 году, поскольку вслед за ней повышаются и ставки по депозитам, отмечает агентство. В настоящее время она составляет 7,5%. В августе средняя доходность по вкладам на срок свыше 1 года достигала 5,8%.