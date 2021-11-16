Депозиты оказались выгоднее инвестиций в фондовый рынок

Среднегодовая доходность россиян от инвестиций в фондовый рынок на протяжении последних пяти лет оценивается в 5,4%, тогда как среднегодовой уровень инфляции за этот период составляет 4,2%, а доходность по депозитам — 5,97%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы экспертов РАНХиГС. Усредненный портфель домохозяйств далек от оптимальных по соотношению доходности и рисков.

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Согласно исследованию, за последние несколько лет в РФ в структуре финансовых активов домашних хозяйств наблюдаются перемены. В частности, доля депозитов в банках с 2017 года по июль 2021 года сократилась с 57,1% до 49,6%, так же как и сбережения в виде пенсионных и страховых резервов. Что касается доли прямых вложений в акции, то она, наоборот, выросла — с 4,4% до 7,1% соответственно.

На конец октября число физлиц, которые имеют брокерские счета, достигло 15 млн, свидетельствуют данные Мосбиржи.

На начало 2021 года в плюсе были 79% граждан, которые торговали на бирже больше года, и 71%, начавших торговать еще в течение прошлого года, рассказал представитель «Тинькофф Инвестиций». Более высокий доход наблюдается у опытных инвесторов. Так, доля тех, кто смог заработать от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, на 10% больше.

Проблема низкой доходности портфелей связана с небольшими знаниями граждан о мире финансов, считает аналитик «Капитал Актив» Никита Бершинский. По его словам, игроки, пришедшие на биржу под воздействием агрессивной рекламы брокеров, без базовых знаний, могли бы больше заработать на депозитах.