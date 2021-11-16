Депозиты оказались выгоднее инвестиций в фондовый рынок

Среднегодовая доходность россиян от инвестиций в фондовый рынок на протяжении последних пяти лет оценивается в 5,4%, тогда как среднегодовой уровень инфляции за этот период составляет 4,2%, а доходность по депозитам — 5,97%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы экспертов РАНХиГС. Усредненный портфель домохозяйств далек от оптимальных по соотношению доходности и рисков.
Согласно исследованию, за последние несколько лет в РФ в структуре финансовых активов домашних хозяйств наблюдаются перемены. В частности, доля депозитов в банках с 2017 года по июль 2021 года сократилась с 57,1% до 49,6%, так же как и сбережения в виде пенсионных и страховых резервов. Что касается доли прямых вложений в акции, то она, наоборот, выросла — с 4,4% до 7,1% соответственно.
На конец октября число физлиц, которые имеют брокерские счета, достигло 15 млн, свидетельствуют данные Мосбиржи.
На начало 2021 года в плюсе были 79% граждан, которые торговали на бирже больше года, и 71%, начавших торговать еще в течение прошлого года, рассказал представитель «Тинькофф Инвестиций». Более высокий доход наблюдается у опытных инвесторов. Так, доля тех, кто смог заработать от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, на 10% больше.
Проблема низкой доходности портфелей связана с небольшими знаниями граждан о мире финансов, считает аналитик «Капитал Актив» Никита Бершинский. По его словам, игроки, пришедшие на биржу под воздействием агрессивной рекламы брокеров, без базовых знаний, могли бы больше заработать на депозитах.
Ранее сообщалось, что с 1 октября 2021 года инвесторы, планирующие впервые использовать некоторые финансовые инструменты, обязаны сначала пройти короткое тестирование. Успешная сдача подтвердит, что инвестор адекватно оценивает риск конкретного финансового инструмента и осознает свою ответственность. Методика тестирования была разработана Центробанком.