Кого ждут «сверхвыплаты» в 2022 году

Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», рассказали, как в 2022 году вырастут пенсии и пособия россиян: в частности, фиксированная выплата к пенсиям после индексации с 1 января составит 6 401 рубль 10 копеек (сейчас - 6 044 рублей 48 копеек). В том числе возможны и «сверхвыплаты» к Новому году.

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В 2021 году средний размер страховых пенсий по старости достиг 16 789 рублей, их индексировали на 6,3 процента. По расчетам Минэкономразвития, в 2022-м их средний размер составит 18 521 рубль, в 2023 году - 19 477 рублей, в 2024-м - 20 469 рублей.

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С 1 января 2022 года на 4,8 процента вырастут пенсии и другие социальные выплаты москвичей. В итоге минимальная пенсия с городской доплатой достигнет 21 193 рублей. Сейчас неработающие пенсионеры, живущие в Москве не менее десяти лет, с учетом городской надбавки получают пенсию не менее 20 222 рублей в месяц. Пенсионеры, живущие в столице меньше десяти лет, получают не менее 13 496 рублей.

Кроме того, каждый год 1 апреля по всей России происходит индексация социальных пенсий. Социальные пенсии выплачивают людям, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.

В этом году социальные пенсии выросли на 3,4 процента. Индексация коснулась примерно 3,9 млн граждан, в результате средняя социальная пенсия достигла 10 183 рубля.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее рассказывал, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента.

Также в РФ примут новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 1 февраля 2022 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 31 282 рублей.

Размер минимального пособия увеличится до 7493 рублей. Сейчас максимальная и минимальная выплата составляют 29 600 и 7083 рублей соответственно.

Кроме того, с 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка станет на 5,8 процента больше и составит 19 981 руб. Сейчас размер этой выплаты - 18 886 рублей, она полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей.

Также эксперты допустили, что внеочередные, разовые выплаты к Новому году могут получить пенсионеры и другие категории граждан. Однако пока «четко оформленных решений» по этим вопросам нет.