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Топ-5 техник, повышающих прибыль в бизнесе

Елена Прошина
1 час назад

Учиться чему-либо необходимо у тех, кто в этом уже преуспел. Конечно, есть поговорка, «тренеры не играют», однако в отношении бизнеса лучше всё-таки доверяться профессионалам. Именно поэтому о 5-ти техниках, повышающих прибыль в бизнесе, расскажет Вероника Хацкевичоснователь он-лайн Академии Психологии и Коучинга, а также бренда одежды и украшений.

Топ-5 техник, повышающих прибыль в бизнесе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
  • Обновите своё предложение в соответствии с требованиями современного общества и мира.
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Идти в ногу со временем важно даже в максимально устойчивой нише. Например, когда весь мир переключается на дистанционный режим работы, большой ошибкой будет не воспользоваться, а уж тем более идти против этого. Переведите своё предложение в онлайн-формат, займитесь его оформлением в социальных сетях, объявите бесплатную доставку товаров — в общем, сделайте всё, что только возможно в современных условиях и соответствует запросам людей. Что избавит их от определённой боли прямо сейчас.

  • Сократите собственные затраты и/или себестоимость, не пренебрегая качеством продукта.

Суть в том, что прибыль от бизнеса — это все средства от продаж за вычетом вложений в него. И именно вложения часто бывают необдуманными и попросту лишними, но здесь важен тщательный анализ в цифрах.

Например, вкладываете одинаковые суммы в контекстную и таргетированную рекламу. И одна из них в разы эффективнее конкретно для Вашего предложения. Поэтому более резонно направить весь рекламный бюджет (или бОльшую его часть) именно в неё.

Или у Вас работают два сотрудника по продвижению — таргетолог и ведущий социальных сетей. Возможно, второй обладает компетентностью первого, и можно просто немного увеличить оплату его труда, сделав работу более комплексной, снизив тем самым затраты на сотрудника, в котором нет необходимости.

  • Введите линейку товаров/предложение по более низкой стоимости.

Так Вы сможете подтолкнуть к покупке тех, кто давно раздумывает о приобретении у Вас чего-либо, но пока что не уверен или не имеет возможности, а также охватить новый сегмент аудитории.

Также можно объединить с первым пунктом и выпустить актуальные товары с символикой бренда. К примеру, маски для потребностей современного общества.

  • Подготовьте предложение для имеющихся клиентов, увеличив количество повторных покупок.

Не следует о них забывать, ведь это лояльный сегмент аудитории, так как он уже знаком с Вашим продуктом. К нему необходимо быть не менее внимательными, услышать его запросы и пожелания и воплотить их в жизнь. И тогда он вернётся к Вам за новыми покупками, тем самым повысив продажи и, следовательно, прибыль Вашего бизнеса.

Многие клиенты, которым всё у Вас понравилось, просто забывают об этом. Напомните о себе специальным предложением для них в формате рассылки/объявления в социальных сетях. Выбирайте тот способ взаимодействия, который поможет охватить максимальное количество уже имеющихся клиентов.

  • Увеличьте стоимость в пределах возможностей целевой аудитории.

Кто-то не видит особой разницы при повышении стоимости с 500 рублей до 600. Кто-то точно также — с 50 тысяч до 60-ти. Для них это будет незаметно, но Вам существенно поднимет прибыль за счёт продаж массам.

Поэтому Вы можете совершенно честно, постепенно повышать стоимость услуги/продукта до приемлемого для Вашей аудитории максимума. Вполне возможно, что таким образом Вы перейдёте в более дорогой сегмент, и будете расти уже в нём.

Помните, что масштабирование бизнеса во всех направлениях — в охватываемой аудитории, в количестве сотрудников, в сумме вложений и, конечно, в прибыли — это абсолютно нормальный, взаимосвязанный и необходимый процесс, который может продолжаться до бесконечности при грамотном подходе.

Личный счет,Вероника Хацкевич,
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