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Как заработать на Новый год до ₽150 тысяч

Лера Букина
40 минут назад

За полтора месяца до Нового года в Москве стали размещать вакансии для тех, кто хочет подработать в каникулы, сообщает «Российская газета».

Как заработать на Новый год до ₽150 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, до 150 тысяч рублей предлагают актеру, который готов исполнить роль Деда Мороза. Компания, набирающая аниматоров, предлагает работу на период с 1 декабря по 10 января. Дед Мороз будет участвовать в развлекательных программах для детских групп. Его заработок составит не менее 4 тысяч рублей в час, в день - минимум 12 тысяч.

«Время перед новогодними праздниками - самая горячая пора для тех, кто хочет найти временную работу или частичную занятость с достойной оплатой труда. Наши специалисты отобрали самые привлекательные предложения в крупных компаниях Москвы», – заявила руководитель городского центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Всего в городской базе насчитывается более 500 вакансий, отметила она. От претендентов не требуются выдающиеся актерские способности. Необходимо лишь желание зарабатывать и в краткие сроки обучиться новому, подчеркнула Швец.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», на новогоднюю премию от работодателя рассчитывают менее трети россиян. Не ждут премию 71% респондентов, не теряют надежды остальные 29%.

Личный счет,Ирина Швец,"Российская газета",
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