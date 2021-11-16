В РФ предложили увеличить зарплаты судей

Бизнесмен, автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил поднять денежное довольствие судей и их секретарей на 30 процентов, чтобы оправдать нагрузку на суды и мотивировать их сотрудников на качественную работу. Об этом рассказал Life.

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По данным Верховного суда, нагрузка на российских судей за последние годы увеличилась почти в полтора раза. В 2012 году в стране зарегистрировали почти четыре миллиона дел, а в 2018-м - уже шесть миллионов. При этом количество судей уменьшилось на 31 процент.

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По мнению Давыдова, помимо увеличения зарплат, необходимо ввести систему премирования, учитывающую сверхурочное рассмотрение дел в будни и работу в выходные.

Одним из источников средств на это может стать перенаправление штрафов из казны сразу на оплату труда судей. Другой вариант - увеличение госпошлины. К примеру, рассмотрение дела по взысканию долга в три тысячи евро в Швейцарии будет стоить заявителям 646 евро, а в России - 75 евро.

Также предлагается при каждом процессе определять бесплатное количество дней, которое может занимать слушание. Если рассмотрение дела затягивается, можно брать пошлину за каждый дополнительный день или час. Таким образом, истцы и ответчики будут мотивированы не затягивать дело.

Сейчас зарплата судьи зависит от уровня суда и региона, в котором он находится, квалификационного класса судьи, доплат за профессиональные достижения, выслугу лет и некоторых других надбавок. Заработная плата отсчитывается от оклада председателя Конституционного суда (КС) РФ (как рассказала «Т—Ж» юрист Ольга Макеева, это 36 593 рубля в месяц в 2021 году). Оклад председателя Верховного суда РФ - 98 процентов от оклада председателя КС, оклад мирового судьи в регионе составляет 60 процентов оклада председателя ВС.

За ученую степень кандидата юридических наук или звание доцента можно получить пять процентов от оклада, за звание доктора или профессора - десять процентов. А за знание и использование в работе иностранного языка — 20 процентов.