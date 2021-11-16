Как вернуть стаж: ПФР дал совет работавшим до 2002 года

В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что россияне, не нашедшие данных о своем стаже до 2002 года на лицевых счетах, могут подтвердить эту информацию с помощью дополнительных документов. Об этом сообщается на сайте фонда.

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В ПФР рассказали, что сведения о пенсионных правах россиян на индивидуальных лицевых счетах (на сайтах Госуслуг и ПФР) формируются на основе данных, представленных работодателями либо гражданами самостоятельно.

Если информации о части стажа там не оказалось, данные «могут быть подтверждены документально». Чтобы внести недостающие данные, необходимо обратиться в управление ПФР по месту жительства с паспортом, трудовой книжкой и свидетельством обязательного пенсионного страхования.

Российская система обязательного пенсионного страхования полностью заработала с 2002 года, когда на каждого работающего завели счет в ПФР, а работодатели начали отправлять налоговикам и фонду данные о страховых взносах и трудовом стаже сотрудников.

Данных о людях, рабочий стаж которых частично пришелся на советское время и период становления РФ, в ПФР может не оказаться. Таким гражданам нужно самостоятельно собирать документы для подтверждения стажа и заработка: нужна трудовая книжка, а также справка с прошлых мест работы о среднем заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года.