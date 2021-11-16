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Россиянка поделилась новым способом сэкономить на электричестве

Мария Иванова
1 час назад

Жительница Ижевска Валентина Кривилева смогла сэкономить на электричестве, установив на своем участке небольшую солнечную электростанцию. О своем опыте она рассказала для проекта «Ленты.ру» «Новое общество».

Россиянка поделилась новым способом сэкономить на электричестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Кривилевой собственный питомник по разведению среднеазиатской овчарки и вельш-корги-пемброк, которому требуется постоянное снабжение электричеством и водой. На участке, где находится питомник, женщина расположила гибридную установку с ветрогенератором (мощность в 1,5 киловатта), солнечными панелями (генерация 800 ватт) и аккумуляторами по 400 ампер.

Основное электроснабжение дома и вольеров идет через местную подстанцию и часто отключается, иногда света может не быть по 12 часов

Кривилева рассказала, что благодаря своей мини-установке летом (в течение уже семи лет) она совсем не пользуется центральным энергоснабжением.

«В летнее время я все поливы осуществляю за счет энергии, выработанной на установке. Установка обеспечивает электропитание всего необходимого: скважины водоснабжения, газового котла, анаэробного септика, ворот гаража, интернета, холодильника и телевизора», - отметила она.

Исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева ранее посоветовала протирать посуду салфетками перед мытьем (так уйдет меньше воды) и установить в квартире датчики движения (для людей, забывающих выключать свет) для экономии на коммуналке. Разворотнева отмечала, что не работающий, но включенный в розетку прибор продолжает потреблять электричество - с телевизором так может набежать тысяча рублей за год.

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