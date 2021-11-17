Цены на овощи достигнут пика к Новому году

Представитель ассоциации производителей и поставщиков продуктов «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева предупредила о росте цен на овощи и зелень до «пиковых значений» к Новому году. Об этом сообщает «Ура.ру».

Нагайцева отметила, что огурцы, помидоры и зелень традиционно дорожают в преддверии новогодних праздников: вся продукция последних урожаев распродана, в магазинах остается либо предложение из теплиц, либо дорогой импорт.

«Но закупаться овощами впрок есть смысл только в том случае, если потребители смогут сохранить их вплоть до Нового года. В противном случае это бессмысленно», - подчеркнула она.

Также представитель «Руспродсоюза» предупредила о подорожании куриных яиц. По ее расчетам, рост цен на них будет минимальным и краткосрочным.

В Минэкономразвития подсчитали, что к 1 ноября инфляция в России составила 8,14 процента в годовом выражении. По данным Росстата, за месяц цены выросли на 1,11 процента, а с начала года – на 6,49 процента.

Экономисты отмечали, что основной вклад в инфляцию внесли продовольственные товары: в октябре цены на них выросли на 2,17 процента.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова прогнозировала, что большинство продуктов в РФ до конца года подорожают как минимум на пять процентов, но возможен и рост цен до 15 - 20 процентов. Драйверами роста Долгова назвала муку, макароны и хлебобулочные изделия (так как дорожает пшеница). Также эксперт ждет роста цен на некоторые крупы и сезонные овощи и фрукты - отечественный урожай собран и практически распродан.