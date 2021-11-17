Кабмин одобрил новую категорию получателей маткапитала

Кабинет министров в скором времени внесет в Госдуму законопроект, который дает мужчинам, воспитывающим детей от суррогатных матерей, право на маткапитал. Об этом пишет «Коммерсант». В понедельник, 15 ноября, документ был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

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Законопроект предполагает, что получать маткапитал смогут мужчины, являющиеся единственными родителями второго, третьего и последующих детей, рожденных для них после 1 января 2007 года, и первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в результате использования суррогатного материнства. Однако отмечается, что на маткапитал мужчина сможет претендовать только в том случае, если он уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их супругой.

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Кроме того, согласно документу, в случае смерти отца или лишения его родительских прав маткапитал может получить его супруга. Если женщина умирает или в ее отношении отменяется усыновление, правом на маткапитал наделяются дети, не достигшие совершеннолетия, либо совершеннолетние, обучающиеся по очной форме в образовательной организации, до окончания такого обучения, но не дольше чем до 23 лет.

В 2021 году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 руб. В случае появления в семье второго ребенка (в том числе, в случае усыновления) полагается дополнительная выплата в размере 155 550 рублей.

Как сообщалось ранее, размер материнского капитала на следующий год будет скорректирован по поручению президента РФ Владимира Путина. В начале января 2022 года индексация произойдет по фактической инфляции, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он также указал, что данные по фактической инфляции будут в конце декабря, поэтому скорректировать размер маткапитала можно будет «в короткие сроки».