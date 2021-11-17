QR-коды о вакцинации породили новый вид бизнеса

Пандемия коронавируса и введение QR-кодов породили новые виды услуг. Как сообщает «Российская газета», теперь люди, которые прошли вакцинацию, предлагают свои услуги «QR-курьера» непривитым — лишь на одном сайте объявлений сейчас есть более 2400 предложений «воспользоваться» сертификатом.
К примеру, 18-летняя жительница Мурманска готова доставить покупку из любого заведения всего за 300 рублей.
«Также могу с вашем ребенком сходить в магазин и подобрать одежду, но оплата будет чуть выше», — говорится в объявлении.
Девушка отметила, что услуга вполне реальна и пользуется спросом. Такие же объявления можно найти и в Тюмени, где «курьеры» сперва оказывали поручения по 300 рублей, однако позднее подняли стоимость услуг в три раза. Как правило, ценник выше у тех, кто готов выполнять просьбы на личном авто, транслируя свою работу в прямом эфире, либо ходит пешком, но делает подробную фотосъемку.
При этом у некоторых в объявлениях указано, что ожидание услуги из-за большого количества заказов составляет несколько часов, а некоторые требуют 100% предоплату.
Юрист Диана Джафарова отметила, что такой вид «бизнеса» законен в том случае, если курьер использует QR-код лично, а не передает его другим лицам. Если клиентом выступает физическое лицо, то по юридической сути услуга регулируется гражданскими законами и законодательством о защите прав потребителей, а также налоговыми механизмами.