Режим сбережения: россияне понесли деньги в банки

В период нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября — спрос граждан на банковские вклады увеличился в 15 раз в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни.ру».

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Кроме того, аналитики зафиксировали рост количества заявок на получение кредита – на 50%. Среди страховых инструментов самым популярным стало хеджирование ипотеки, которое выросло на 16%. Спрос на ОСАГО увеличился на 14%, а на КАСКО, напротив, уменьшился на 4%, говорится в исследовании.

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Гендиректор финансового маркетплейса «Сравни.ру» Сергей Леонидов отметил ускорение процесса перехода финансовых услуг в онлайн из-за пандемии. Изменилось и поведение покупателей – все больше людей выбирают дистанционные сервисы из-за удобства и экономии времени.

Во время каникул, даже незапланированных, спрос всегда растет, и финансовые продукты не являются исключением, заявила генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. Среди других причин всплеска интереса к банковским продуктам она назвала повышение ключевой ставки ЦБ, которое заставило граждан поторопиться с оформлением планируемого кредита на более выгодных условиях, чем через месяц.

В крупных банках подтвердили тенденцию роста спроса на финансовые продукты в период нерабочих дней, в частности, в ВТБ, МКБ, ПСБ, Росбанке и крымском РНКБ. В ВТБ подчеркнули что повышенный интерес на сберегательные продукты наблюдается и после завершения нерабочих дней.

В страховых компаниях отметили снижение спроса на финансовые продукты. Во время нерабочих дней продажи упали по сравнению с осенью 2020 года: ОСАГО (–5%), каско (–6%), ипотечное страхование (–7%), заявили в «Ингосстрахе».

В краткосрочной перспективе в банках прогнозируют продолжение роста спроса на вклады и кредиты, а в страховых компаниях – на инструменты по защите имущества физлиц, от несчастных случаев и болезней, а также ОСАГО.

В «Сравни.ру» ожидают, что в ближайшем будущем базовые ставки на депозиты увеличатся на 0,3–0,8 п.п., а с учетом краткосрочных акций — на 1,2–1,5 п.п. Средние максимальные ставки к концу ноября по данному продукту могут составить 7% годовых.

В конце октября сообщалось, что после резкого повышения Банком России ключевой ставки банки начали повышать проценты по вкладам. Ставки по ним колеблются от 8% до 9,5%. 22 октября на фоне растущей инфляции Центробанк повысил ключевую ставку на 0,75 п.п, до 7,5%. Это стало уже шестым повышением ставки подряд. Кроме того, регулятор не исключил еще одного увеличения ставки в декабре этого года.