Финансист рассказал, какую валюту нужно купить сейчас

Перед вложением сбережений в покупку валюты необходимо определиться с целью инвестиций, диверсифицировать риски и выбрать подходящий момент. При этом покупка валюты вряд ли поможет сберечь накопления в случае внезапных шоков на рынке, заявил агентству «Прайм» старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов.

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По его словам, сейчас подходящее время для покупки доллара. Высокая ключевая ставка ЦБ и растущие цены на сырье оказали поддержку рублю. А ФРС США рано или поздно начнет повышать ставки вслед за остальными центральными банками для снижения уровня инфляции. Это может вернуть привлекательность доллару, считает Касьянов. Однако, кроме монетарной политики, на курс валюты оказывает влияние новостной фон, добавил эксперт.

«Угроза санкций, политическая неопределенность, снижение мировых цен на экспортируемые товары — все это риски для инвестиций в национальную валюту страны, при этом неважно, речь идет об инвестициях в доллары, евро или рубли. Если при негативных внешних факторах инвестор видит основания для укрепления валюты в будущем, просадка — это отличный повод купить актив по сниженной цене», — заявил Касьянов.

Он советует разместить купленную валюту на вкладе, разделив накопления на суммы до 1,4 млн рублей и оформить вклады в разных банках. Также Касьянов рекомендует купить ценные бумаги как для сохранения сбережений, так и для их преумножения. В частности, инвесторы могут открыть брокерский счет и купить активы, которые принесут доход в виде купонов или дивидендов. Однако не стоит забывать о рисках, отметил финансист.