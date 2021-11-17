Россиянин назвал стоимость роскошного отдыха в Хорватии

Россиянин Антон Соколов рассказал, что ему удалось роскошно провести 11 дней в Хорватии, заплатив за двоих чуть более 135 тыс. рублей (с учетом перелета, отелей, походов в кафе и рестораны). Своим опытом он поделился на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По подсчетам Соколова, перелет туда-обратно в сентябре-октябре, все передвижения внутри страны и четыре отеля с питанием на двоих обошлись ему в 116 550 рублей. Еще около 20 тыс. рублей он потратил на рестораны, кафе и покупку разных мелочей.

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Маршрут путешествия, в которое блогер отправился вместе со своей матерью, был такой: Пула (Верудела) - Ровинь - Опатия - Загреб.

Соколов напомнил, что в Хорватию можно въехать по любому шенгену или оформить национальную визу. Через Визовый центр Хорватии (есть в 19 городах РФ) виза обойдется в 69 евро (чуть более 5,5 тыс. рублей).

Стоимость рейсов Москва-Пула у российских авиакомпаний начинается от 10 тыс. рублей с багажом. Перед вылетом в России необходимо сделать ПЦP-тecт. Сертификаты о вакцинации на момент поездки Соколова в стране не требовали.

Индивидуальный трансфер из аэропорта Пулы до первого отеля обошелся ему в 2 тыс. рублей. Номер для двоих с видом на гавань для яхт и полупансионом на две ночи стоил 18 200 рублей.

Индивидуальный трансфер из отеля Веруделы до гостиницы в Ровине стоил 3 200 рублей. В отеле Ровины за номер с завтраками на три ночи он заплатил 40 300 рублей.

Индивидуальный трансфер из этой гостиницы до отеля в Опатии (85 километров) стоил 7300 рублей. Там отель обошелся Соколову в 28 700 рублей за три ночи за номер с полупансионом.

Из Опатии в Загреб блогер и его мама добрались на рейсовом автобусе. Билет стоит 1300 на человека. Такси от автовокзала до отеля в Загребе обошлось в 250 рублей. Две ночи с завтраком в номере столичного отеля стоили 13 тыс. рублей. Такси из отеля до аэропорта Загреба - тысяча рублей.

Соколов подчеркнул, что цены во многом зависят от сезона: в июле-августе все будет дороже, весной и осенью – «раза в два дешевле».

«Как турагент я всегда бронирую и себе, и своим клиентам отели по агентским нетто-тарифам: как видите, они позволяют очень хорошо экономить бюджет по сравнению с розничными ценами на букинг-сайтах. В нашем случае экономия составила 48400 рублей», - отметил он.

Ранее Соколов рассказал о способе отдохнуть в Стамбуле «как на море». По словам блогера, ему удалось «перезагрузиться» в турецкой столице лучше, чем на море в Батуми, благодаря правильно выбранному отелю.