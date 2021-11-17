В Египте придумали способ выкачать из туристов больше денег

Египетское министерство финансов предложило модернизировать действующую в стране tax free - систему возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) с покупок туристов. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), изменения должны мотивировать туристов тратить в Египте больше денег.

По задумке Минфина, туристам будут возвращать налог, если сумма одного чека составит более 1500 египетских фунтов (95 долларов). Сделать это можно будет в киосках Tax Free, которые откроются в международных аэропортах.

В пилотном варианте новая система должна заработать до конца этого года в Шарм-эль-Шейхе. В 2022 году схему внедрят в других международных аэропортах и морских портах страны.

В Минфине заявили, что сейчас tax free не популярна у туристов из-за отсутствия офисов для возврата НДС в аэропортах: чтобы воспользоваться услугой, туристы должны подать заявление в Налоговое управление Египта (ETA) и ждать до 45 дней.

Сотрудники оператора «Интурист» рассказали АТОР, что россияне чаще всего тратят больше 95 долларов на покупку египетских предметов интерьера ручной работы, одежды и хлопкового текстиля.

Ранее РИА Новости рассказало о системах tax free в разных странах мира. В каждой стране свой размер НДС и свой процент возврата налога туристам. В Греции это 24 процента, в Италии - 22 процента, в Чехии - 21 процент, в Турции - 18 процентов, в Таиланде - семь процентов.