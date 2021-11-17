Совокупный спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $4,7 млрд, следует из материалов Банка России.

"В сентябре 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с августом вырос на 48% и составил $4,7 млрд. Его объем был больше, чем в сентябре 2019 и 2020 годов, на 10 и 29% соответственно", - говорится в материалах регулятора.

Спрос населения на доллары в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 58%, на европейскую валюту - на 30%, составив соответственно $3,2 и $1,4 млрд. Доля долларов в структуре совокупного спроса выросла до 69% против 64% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 34 до 30%.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в сентябре по сравнению с августом выросло на 18% и составило $3,3 млрд. Объем совокупного предложения был больше, чем в сентябре 2019 и 2020 годов, на 14 и 26% соответственно. Совокупное предложение населением долларов в сентябре 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 24%, европейской валюты - на 3%, составив $2,4 и $0,8 млрд соответственно. Доля долларов в структуре совокупного предложения возросла до 75% против 71% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 27 до 24%.

Рубль и дальше будет падать, а доллар продолжит дорожать, спрогнозировал в разговоре с «Лентой.ру» экономист, аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев. Скорость этого процесса, по его мнению, будет зависеть от множества малопрогнозируемых факторов — геополитической обстановки, цен на нефть и газ, ситуации с коронавирусом и прочего. Именно волатильность на валютном рынке и объясняет интерес россиян к формированию долларовых накоплений, добавил эксперт.

Ранее Центральный банк России опубликовал материалы, в которых говорится, что совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре 2021 года составил 4,7 миллиарда долларов — на 48 процентов больше, чем в августе.

Долгосрочная инвестиция

По словам Коренева, рост спроса объяснялся неожиданным укреплением рубля, сделавшим долгосрочную покупку валюты более выгодной.

«Мало кто покупает валюту в качестве краткосрочного вложения: в основном это делают для того, чтобы сформировать пенсионные накопления, запас на черный день и так далее. Когда рубль начал укрепляться относительно доллара, в какой-то момент люди поняли, что ниже он уже не упадет, так что многие приняли вполне логичное решение продать запасы рублей и приобрести валюту», — объяснил экономист.

Исторически рубль всегда дешевеет относительно доллара, так что выгода приобретения валюты, по словам Коренева, была очевидной. Но что дальше будет происходить с нацвалютой на короткой дистанции, зависит от очень большого количества факторов.

«Проблема в том, что все они малопрогнозируемы. Рубль укреплялся почти целый год, ослабление началось только после того, как на границе Польши и Беларуси начались проблемы, когда США начали обвинять Россию в том, что она собирает войска на украинской границе и вот-вот начнется война. Рынки, естественно, отреагировали, и рубль начал дешеветь. Этот разворот длился несколько дней, в результате чего те, кто купил валюту на прошлой неделе, сейчас оказались в приличном выигрыше», — заключил Коренев.

На этой неделе доллар укрепился к рублю, поднявшись до 73,41 рубля впервые с 22 октября. Ослабление российской валюты специалисты связывают с обострением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против России.

Предновогодние месяцы традиционно — самые худшие для рубля в году, так как в этот период российская валюта в среднем больше всего дешевеет к доллару. Однако в этом этом году ситуация может сложиться иначе, рассказал агентству »Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По мнению эксперта, в основном курс рубля снижается из-за пика выплат по внешним долгам компаний. Также на это влияет спрос россиян перед новогодними праздниками на импортные товары и путешествия.

При этом, по словам Бабина, последние два года рубль укреплялся к концу года. Кроме того, эксперт подчеркнул, что изменения, связанные с пандемией COVID-19, могут надолго изменить привычные статистические закономерности.

«В ближайшие несколько месяцев поддержку рублю продолжат оказывать высокие цены на сырье. Они остаются недалеко от многолетних или исторических вершин, хотя и испытали за последние недели серьезную просадку, корректируя сильный рост предыдущих месяцев», — сказал эксперт.

В том случае, если обстановка на биржах существенно не ухудшится, то курс доллара США может находиться до конца года в диапазоне 69-71 руб., резюмировал Бабин.

Директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев объяснил, что совершать операции с валютой лучше в рабочие дни, а не в выходные и праздники. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, в банках не знают, в каком состоянии откроются валютные торги в первый рабочий день, а для страховки кредитные организации расширяют диапазон между ценой покупки и ценой продажи валюты.

«Все зависит от ситуации на валютной бирже, где профессиональные участники торгов (как правило, банки), не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы», — подчеркнул финансист.

Он добавил, что необходимо обращать внимание на текущую ситуацию, анализировать новостную повестку в стране и мире.

Арзамасцев также добавил, что проще и безопаснее покупать валюту через мобильные приложения банков. Это, по его мнению, исключает все риски, связанные с наличными деньгами.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что в условиях роста цен сохранить и приумножить сбережения можно при эффективном портфеле валют. Он задействует потенциально более доходные валюты на определённом отрезке времени, пояснил аналитик в беседе с агентством ПРАЙМ.

Шульгин пояснил, что из валют стран «Большой десятки» в эффективный портфель входят доллар США, канадский доллар и швейцарский франк.

От группы валют Emerging Markets в нашем портфеле российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ, — подчеркнул специалист.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призналась, что хранит личные сбережения в рублях. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Фанимани». По словам Набиуллиной, рубли она выбрала по внутреннему убеждению. К тому же россияне тоже доверяют отечественной валюте, поскольку в основном хранят деньги в рублёвых вкладах, добавила она. Ранее выяснилось, что у половины россиян вообще нет сбережений.

«Я храню в рублях. Во-первых, внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что регулятор продолжает работать над большей привлекательностью отечественной валюты для вкладчиков. Но и сами россияне сейчас активно хранят деньги в рублёвых депозитах.

«Вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублёвый депозит или на валютный депозит, знаете ответ (что выгоднее)? В рублях бы вы выиграли», — подчеркнула глава ЦБ.

Только у 45 процентов россиян есть накопления, из них 15 процентов откладывают деньги регулярно. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником24», передает ТАСС.

Около 80 процентов опрошенных заявили, что имеющихся сбережений им хватит на три месяца. Оказалось, что в среднем россияне откладывают 150-200 тысяч рублей (около 10-20 процентов от дохода).

Около двух процентов респондентов признались, что могут откладывать всю зарплату, поскольку живут на доход супруга или супруги. Каждый пятый никогда не делал сбережений, 30 процентов стараются делать накопления время от времени, когда есть возможность, но из них 60 процентов сказали, что им мешает откладывать нехватка денег до зарплаты.

30 процентам россиян сбережения нужны на покупку дорогостоящих товаров, 15 процентов копят на квартиру или на другую недвижимость, по 10 процентов — на образование детей и «на старость», 20 процентов формируют «подушку безопасности».