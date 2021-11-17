Россиянам отказались вернуть советские вклады

Госдума приняла в третьем чтении закон, который откладывает до 1 января 2025 года полную компенсацию советских вкладов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Напомним, что в 1995 году в стране приняли закон, подразумевающий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации государственного страхования РФ и государственные бумаги СССР и РСФСР.

Согласно правилам, восстановление сбережений должно происходить посредством их перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Цена одного долгового рубля устанавливается исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Базовая стоимость набора составляет 464 рубля СССР.

Однако законы, которые предполагают перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, в стране еще не приняты. Из-за этого действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» с 2003 года каждый год приостанавливается.

В общей сложности гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года достигают 345,54 миллиарда рублей, в том числе по дореформенным вкладам граждан в Сбербанке – 315,3 миллиарда, в организациях госстрахования РФ – 0,84 миллиарда. Объем обязательств в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года, в ценах 1991 года составляет 29,4 миллиарда рублей.

По подсчетам правительства, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение в 2022 году потребовалось бы 49,7 триллиона рублей, в 2023 году – 51,8 триллиона, в 2024 году – 53,9 триллиона.