Система выплаты пенсий в России изменится

Минтруд разработал законопроект, согласно которому часть пенсий по случаю потери кормильца начнут назначать автоматически с 1 января 2023 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

Речь идет о страховых пенсиях по случаю потери кормильца и социальных пенсиях по потере кормильца детьми, не достигшими 18 лет.

Власти рассчитывают, что эти выплаты будут назначаться автоматически со дня смерти кормильца на основании сведений Пенсионного фонда России (ПФР) и единого госреестра ЗАГС.

Сейчас в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представителю/оставшемуся родителю ребенка необходимо подать заявление в ПФР для назначения пенсии.

Страховая пенсия по потере кормильца назначается, если умерший или пропавший работал официально хотя бы один день. Размер выплаты зависит от суммы его пенсионных баллов, но не ниже установленной фиксированной выплаты.

Социальная пенсия назначается при полном отсутствии стажа у умершего или бесследно исчезнувшего. В 2021 году она составляет 5796 рублей 78 копеек

Ребенок может получать эти выплаты до 18 лет или до 23 лет, если получает очное образование.

Создание социального казначейства вошло в проект общенационального плана по восстановлению российской экономики. Принципы работы такого казначейства впервые были опробованы при назначении детских выплат в десять тысяч рублей - для получения пособия требовалось лишь заявление одного из родителей в электронном виде.