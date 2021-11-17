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Названа стоимость гражданства РФ на черном рынке

Мария Иванова
17 минут назад

Глава Центра по контролю за нелегальной миграцией в Москве Александр Дягилев рассказал, что за получение гражданства РФ через фиктивный брак или акт о рождении совместных детей мигранты платят от пяти до 50 тыс. рублей. Об этом сообщает «Газета.ру».

Названа стоимость гражданства РФ на черном рынке
Фото: ТАССТАСС

Дягилев объяснил, что в небогатых регионах, к примеру, в Нижегородской области, фиктивный брак может стоить всего 5 тыс. рублей, а в Москве - около 50 тыс.

«Такой же ценник и на услуги по регистрации актов о рождении совместных детей с гражданами РФ», - заявил он.

По его словам, часто мошенничество с гражданством помогают проводить преступные группировки, подкупающие сотрудников госорганов.

«Такие ОПГ тесно связаны с госорганами, ведь что-то получить где-то не так легко. Это может быть и участковый, который пришел посмотреть, действительно ли люди находятся в браке, и сотрудники органов опеки, ЗАГСа», - подчеркнул Дягилев.

По российским законам, гражданство РФ для иностранцев, имеющих супруга-россиянина, оформляется по упрощенной схеме - супруги должны находиться в браке не менее трех лет. Если у них появится совместный ребенок, соблюдать этот срок не потребуется.

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