Названа стоимость гражданства РФ на черном рынке

Глава Центра по контролю за нелегальной миграцией в Москве Александр Дягилев рассказал, что за получение гражданства РФ через фиктивный брак или акт о рождении совместных детей мигранты платят от пяти до 50 тыс. рублей. Об этом сообщает «Газета.ру».
Дягилев объяснил, что в небогатых регионах, к примеру, в Нижегородской области, фиктивный брак может стоить всего 5 тыс. рублей, а в Москве - около 50 тыс.
«Такой же ценник и на услуги по регистрации актов о рождении совместных детей с гражданами РФ», - заявил он.
По его словам, часто мошенничество с гражданством помогают проводить преступные группировки, подкупающие сотрудников госорганов.
«Такие ОПГ тесно связаны с госорганами, ведь что-то получить где-то не так легко. Это может быть и участковый, который пришел посмотреть, действительно ли люди находятся в браке, и сотрудники органов опеки, ЗАГСа», - подчеркнул Дягилев.
По российским законам, гражданство РФ для иностранцев, имеющих супруга-россиянина, оформляется по упрощенной схеме - супруги должны находиться в браке не менее трех лет. Если у них появится совместный ребенок, соблюдать этот срок не потребуется.