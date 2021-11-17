Названы вакансии в регионах с зарплатой в 150-250 тысяч рублей

Вакансии программистов, инженеров и руководителей среднего звена названы самыми высокооплачиваемыми в российских городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

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Рейтинг самых высоких средних зарплат в регионах возглавили программисты (65-150 тысяч рублей), руководители среднего звена (80-150 тысяч рублей), менеджеры по продажам (50-120 тысяч рублей), инженеры (55-110 тысяч рублей) и торговые представители (50-60 тысяч рублей).

Менеджеру по закупкам нефтепродуктов в Ульяновске готовы платить 250 тысяч рублей в месяц, а разработчику «1С» в Саратове — 150 тысяч. В Барнауле главный энергетик с опытом от трех лет может получать от 150 тысяч рублей, а главный бухгалтер — до 120 тысяч. На такую же зарплату мебельный производитель в Пензе ищет директора по развитию, а компания из Иркутска —финдиректора.

Врачу-онкологу в Ижевске с опытом работы от шести лет предлагают от 95 тысяч рублей в месяц, а менеджеру по продажам — 120 тысяч. Руководитель строительного проекта их Хабаровска может рассчитывать на 150 тысяч рублей, а программист «1С» из Владивостока — на 180 тысяч.