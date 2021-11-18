Сроки кредитов россиянам предлагают ограничить

Ограничение займов по времени нужно для того, чтобы банки и другие финансовые организации не уходили от необходимости учёта предельной долговой нагрузки через выдачу очень длинных по срокам потребительских кредитов. Об этом вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв рассказал на форуме «Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов в условиях возрастающих рисков», сообщает пресс-служба палаты регионов.

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Сенатор отметил, что за последние годы Совет Федерации провёл большую работу по совершенствованию финансового законодательства, которое получилось «достаточно современным и передовым по мировым меркам».

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В частности, был принят большой пакет антикризисных мер (банковские кредитные каникулы, упрощённая процедура банкротства физических лиц). «Это те инструменты, которые изначально закладывались как антикризисные, но, я уверен, что они будут работать на всю финансовую систему страны долгосрочно», — подчеркнул зампредседателя палаты.

Среди других законодательных мер Журавлёв выделил цифровизацию финансового сектора, внедрение электронных сервисов. Большая работа также была проведена по модернизации розничного, потребительского и ипотечного кредитования. Законы, принятые в этом направлении, не только сделали кредитование более доступным, но и защитили граждан от излишней закредитованности и недобросовестных практик.

В ближайшей перспективе, по мнению Журавлёва, целесообразно ужесточить законодательство о потребительском кредите и провести «поведенческую перезагрузку».

«Мы, к сожалению, видим, что некоторые банки продолжают вводить граждан в заблуждение при предоставлении кредитов, скрывая информацию о достоверных условиях кредитования, о реальной стоимости кредита, навязывая дополнительные услуги. Предстоит изменить законодательство, уточнить методику расчёта полной стоимости кредита, подумать об усилении периода охлаждения — и по сроку, и по форме предоставления», — подчеркнул сенатор.

Ещё одна тема, над которой стоит подумать — ограничение сроков кредитов. Это необходимо для того, чтобы банки и другие финансовые организации «не уходили от предельной долговой нагрузки через выдачу очень длинных по срокам потребительских кредитов», сказал Журавлёв.

Кроме того, вице-спикер Совфеда рассказал о законопроекте, который позволит ограничить ипотеку по плавающим ставкам. «По сути, это схоже с валютными кредитами — мы также запретили их выдачу. Выдачу ипотеки по плавающим ставкам необходимо запретить либо через регулирование Банка России, либо через законодательство, что, собственно, мы и предложили», — сказал он.

Ограничения, по его словам, будут касаться не только выдачи ипотечных кредитов, но и всех видов потребительских кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью. Закон внесён и в ближайшее время будет принят во втором и третьем чтении, надеется парламентарий.

Сенатор напомнил о деятельности совместной рабочей группы Правительства и Банка России. «Это некая дорожная карта по законам, которые в среднесрочной перспективе предстоит принять. Сюда входят законы о защите и поощрении капиталовложений, развитии государственно-частного партнерства, инструментов «зелёного» финансирования, защите прав банков и кредиторов, также это законодательство о мезонинном кредитовании, факторинге и многое другое».

Среди ближайших задач законодателей Николай Журавлёв назвал искоренение регуляторного арбитража. Законопроект о надзоре за не кредитными финансовыми холдингами, который призван урегулировать этот арбитраж, уже подготовлен и внесён в Госдуму.

Также, убежден парламентарий, необходимо законодательно работать над тем, чтобы компании электронной торговли, которые сегодня активно выходят на рынок финансовых услуг, попадали под контроль мегарегулятора.

«Отдельный вопрос — экосистема. У нас нет задачи запрещать банкам заниматься новыми видами бизнеса, однако необходимо ограничить риски концентрации таких вложений для того, чтобы эта деятельность не создавала дополнительные риски для кредиторов и вкладчиков», — сказал вице-спикер.

Ранее в интервью «Парламентской газете» Николай Журавлев заявил о целом ряде законодательных инициатив сенаторов, которые направлены на пресечение возможности введения заёмщиков в заблуждение и снижение рисков закредитованности населения.

В их числе — законопроект по регулированию деятельности интернет-агрегаторов и аффилированных с ними лиц в рамках закона о маркетплейсах. Зачастую такие агрегаторы кривят душой, рассказывая о качестве финансовых услуг на своих площадках, «например, рейтингуя финансовые организации не по качеству их продуктов, а по рекламным бюджетам».

Немаловажным в Совфеде считают и тему повышения осведомлённости граждан об условиях предоставления финансовых продуктов.

«Совместно с Минфином и Банком России мы уделяем этому большое внимание в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности. Действенный инструмент — это прежде всего массовое информирование, социальная реклама. Работают специальные порталы, где собрана вся необходимая информация о том, как избежать финансовых ловушек, не стать жертвой мошеннических схем, а также грамотно распоряжаться своими финансами, понимать возможные риски, связанные с кредитованием и инвестированием», — отметил Николай Журавлёв.

Эту информацию важно доносить до граждан на регулярной основе в простой, ненавязчивой форме, например, через корректную рекламу, считает сенатор. В Совете Федерации также осознают важность обучения финансовой грамотности детей. Распространение новых образовательных стандартов вступит в силу уже со следующего года, добавил он.

Кроме того, сенатор считает важным шагом в вопросе финансовой грамотности созданную совместно с Центробанком систему тестирования для начинающих инвесторов.

Также, по его словам, необходимо внести изменения в законодательство в части рекламы потребкредитов, чтобы не допускать ситуации, когда рекламируется символическая процентная ставка, за которую абсолютно невозможно получить кредит.

«Такие злоупотребления банков часто подталкивают граждан к необдуманным финансовым решениям, опасным для их материальной стабильности, и подрывают здоровую конкуренцию на рынке. Считаем, что на законодательном уровне должен быть предусмотрен запрет на использование в рекламе кредитных продуктов указания на процентные ставки, отличные от величины полной стоимости кредита», — заметил Николай Журавлёв.

Это необходимо, чтобы банковские клиенты могли оценивать реальную потенциальную финансовую нагрузку, уточнил законодатель.