Части россиян заблокировали счета из-за Крыма

Крупная американская брокерская компания Interactive Brokers (IB) заблокировала счет своему клиенту из России из-за посещения Крыма. Об этом пишет «Коммерсант». Инвестор рассказал о произошедшем в закрытой группе русскоязычных клиентов брокера. По его словам, отдыхая летом в Крыму, он зашел в свой аккаунт, чтобы проверить баланс. Через несколько дней американская компания заблокировала его счет за использование сервиса с территории, находящейся под санкциями. Мужчина уже три месяца не может восстановить доступ к своему счету «с шестизначной суммой в долларах». Вскоре стало известно о других подобных случаях.

Глава инвестиционного департамента компании «Инвентум» Анастасия Тарасова не удивлена тем, что произошло.

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«Когда в 2014-15 годах вводились первые санкции, многие западные брокеры в принципе отказались работать с россиянами. Потом эта волна прошла, и Interactive Brokers был одним из немногих, кто восстановил возможность открывать счета. Однако в плане проверки своих клиентов IB достаточно сильно закрутил гайки. При этом даже желающим открыть счета из Крыма у российских брокеров требуется для этого приезжать на материк», — рассказала она.

Весной 2021 года Interactive Brokers приняла решение разорвать договоры с российским бизнесом, оставив только частных игроков после штрафа в $38 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов изучил детали ситуации с частным клиентом IB и пришел к выводу, что проблемы вряд ли возникли именно из-за отпуска в Крыму.

«Объективно пока нет ни одного доказательства: были скрины счетов, переписок с технической службой поддержки, но ни одного достоверного документа, в котором бы IB говорил, что замораживает счет, не было», — отметил эксперт.

Он привел в пример ситуацию, когда Иран имел максимальную конфронтацию с США, однако тогда, как указал Бутманов, его гражданам не замораживали счета.

Руководитель Международной практики юридической фирмы Vegas Lex Наталия Абцешко считает, что шансы вернуть средства невелики. Она сомневается, что блокировке способствовало краткосрочное пребывание в Крыму.