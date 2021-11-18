Проверят всех: бедных россиян найдут автоматически

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий автоматическое выявление и учет граждан, которые нуждаются в получении мер социальной поддержки. Для этого предлагается использовать Единую государственную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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«Проект федерального закона <...> подготовлен в целях совершенствования законодательства об использовании сведений об имуществе, находящегося в собственности граждан, для предоставления мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости», — сказано в пояснительной записке к документу.

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Принятие законопроекта даст возможность выявлять граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и подпадающих под определенные критерии, осведомлять граждан о возможности получения ими мер социальной поддержки в соответствии с их жизненной ситуацией. Также это позволит значительно уменьшить сроки предоставления гражданам мер социальной поддержки благодаря оптимизации межведомственного взаимодействия, находить эффективные решения на федеральном уровне, в субъектах страны, муниципальных образованиях при введении новых мер социальной поддержки. Кроме того, нововведения помогут обеспечивать реализацию мер социальной поддержки, чтобы не допустить снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста, анализировать и мониторить влияние государственной поддержки на положение нуждающихся граждан.

Оценивать имущественную обеспеченность россиян предлагается с помощью ЕГИССО по сведениям от Пенсионного фонда, формируемых на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС), МВД и Росреестра.

Ранее в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин РФ заявил, что разобраться в обширной системе предоставления федеральных и региональных льгот бывает непросто. В этой связи, по его словам, была создана Единая государственная информационная система социального обеспечения, в которую будут поступать сведения из многих ведомств.