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Проверят всех: бедных россиян найдут автоматически

Лера Букина
25 минут назад

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий автоматическое выявление и учет граждан, которые нуждаются в получении мер социальной поддержки. Для этого предлагается использовать Единую государственную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проверят всех: бедных россиян найдут автоматически
Фото: ТАССТАСС

«Проект федерального закона <...> подготовлен в целях совершенствования законодательства об использовании сведений об имуществе, находящегося в собственности граждан, для предоставления мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости», — сказано в пояснительной записке к документу.

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Принятие законопроекта даст возможность выявлять граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и подпадающих под определенные критерии, осведомлять граждан о возможности получения ими мер социальной поддержки в соответствии с их жизненной ситуацией. Также это позволит значительно уменьшить сроки предоставления гражданам мер социальной поддержки благодаря оптимизации межведомственного взаимодействия, находить эффективные решения на федеральном уровне, в субъектах страны, муниципальных образованиях при введении новых мер социальной поддержки. Кроме того, нововведения помогут обеспечивать реализацию мер социальной поддержки, чтобы не допустить снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста, анализировать и мониторить влияние государственной поддержки на положение нуждающихся граждан.

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Оценивать имущественную обеспеченность россиян предлагается с помощью ЕГИССО по сведениям от Пенсионного фонда, формируемых на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС), МВД и Росреестра.

Ранее в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин РФ заявил, что разобраться в обширной системе предоставления федеральных и региональных льгот бывает непросто. В этой связи, по его словам, была создана Единая государственная информационная система социального обеспечения, в которую будут поступать сведения из многих ведомств.

Также сообщалось, что Федеральная служба государственной статистики намерена усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян и считать бедных по-новому. Особый акцент там хотят сделать на многодетных семьях и пожилых людях. На портале госзакупок был размещен контракт на выполнение научно-исследовательской работы, сумма лота — 3,52 миллиона рублей. Авторы исследования планируют разработать рекомендации по выборочному наблюдению за доходами россиян. Отмечалось, что в оценку доходов россиян включат социальные льготы в натуральном виде и финансовые активы. В перспективе это даст возможность использовать эти данные при разработке социальных и демографических мер.
Личный счет,Михаил Мишустин,Федеральная налоговая служба,Росреестр,Госдума,Росстат,МВД,
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