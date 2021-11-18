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Банковские операции предложили согласовывать с родными

Лера Букина
1 час назад

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко направила на отзыв в Банк России законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В нем предлагается дать гражданам право подачи заявления в банк, в котором они поручают своим доверенным лицам, например, родственникам, давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам. Об этом пишут «Известия».

Банковские операции предложили согласовывать с родными
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В мой адрес поступают обращения пострадавших от действий финансовых мошенников. По словам заявителей, хищения денежных средств с их банковских счетов или иные несанкционированные операции происходили после звонков телефонных мошенников. В разговоре злоумышленники представлялись сотрудниками банка, правоохранительных или иных надзорных органов. Для реализации преступного умысла заявители должны были передать злоумышленникам свои данные (номера банковских карт, CVC-кодов и пр.) или выполнить указанный алгоритм действий», — заявила Наталья Костенко зампреду ЦБ РФ Сергею Швецову.

По мнению обратившихся к ней граждан, если бы родственники или другие доверенные лица знали о звонках мошенников, то хищения денежных средств можно было избежать.

По данным регулятора, за первое полугодие 2020 года были совершены несанкционированные операции с деньгами россиян, в результате которых у граждан было украдено более 4 млрд рублей. По словам Костенко, законопроект позволит дать возможность дополнительной самостоятельной защиты от мошенников.

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Отмечается, что Центробанк намерен рассмотреть законопроект.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов одобрил инициативу, указав на рост социального мошенничества, особенно в отношении социально уязвимых групп населения.

В КПРФ признают наличие проблемы мошенничества, однако выступают за доработку инициативы. По словам члена фракции, депутата Госдумы Сергея Обухова, человек, написавший такое заявление о доверенных лицах, фактически признается в недееспособности. Депутат считает, что люди с этим не согласятся.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев заявил, что фишинг является в настоящее время одним из основных способов мошенников кражи денег у банковских клиентов.
Личный счет,Артем Казанцев,Ярослав Нилов,Наталья Костенко,Сергей Обухов,Сергей Швецов,КПРФ,ЛДПР,Единая Россия,Центральный банк России,Госдума,газета "Известия",
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