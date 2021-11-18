Банковские операции предложили согласовывать с родными

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко направила на отзыв в Банк России законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В нем предлагается дать гражданам право подачи заявления в банк, в котором они поручают своим доверенным лицам, например, родственникам, давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам. Об этом пишут «Известия».

«В мой адрес поступают обращения пострадавших от действий финансовых мошенников. По словам заявителей, хищения денежных средств с их банковских счетов или иные несанкционированные операции происходили после звонков телефонных мошенников. В разговоре злоумышленники представлялись сотрудниками банка, правоохранительных или иных надзорных органов. Для реализации преступного умысла заявители должны были передать злоумышленникам свои данные (номера банковских карт, CVC-кодов и пр.) или выполнить указанный алгоритм действий», — заявила Наталья Костенко зампреду ЦБ РФ Сергею Швецову.

По мнению обратившихся к ней граждан, если бы родственники или другие доверенные лица знали о звонках мошенников, то хищения денежных средств можно было избежать.

По данным регулятора, за первое полугодие 2020 года были совершены несанкционированные операции с деньгами россиян, в результате которых у граждан было украдено более 4 млрд рублей. По словам Костенко, законопроект позволит дать возможность дополнительной самостоятельной защиты от мошенников.

Отмечается, что Центробанк намерен рассмотреть законопроект.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов одобрил инициативу, указав на рост социального мошенничества, особенно в отношении социально уязвимых групп населения.

В КПРФ признают наличие проблемы мошенничества, однако выступают за доработку инициативы. По словам члена фракции, депутата Госдумы Сергея Обухова, человек, написавший такое заявление о доверенных лицах, фактически признается в недееспособности. Депутат считает, что люди с этим не согласятся.