«Деньги не вернуть»: мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники начали использовать первичное размещение криптовалют (ICO) с целью обмана граждан. Об этом «Известиям» сообщил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

Фото: ТАСС ТАСС

Злоумышленники рассылают предложение инвестировать в криптовалюту нового стартапа и направляют ссылку на оплату. После получения денег они перестают выходить на связь, рассказал Кузнецов. Перечисленные деньги уже нельзя вывести.

Видео дня

ICO (Inital Coin Offering) является формой сбора средств, когда стартап на основе блокчейна выпускает определенное количество собственных цифровых токенов. Они предлагаются ранним инвесторам до выхода на биржу, пояснил ведущий стратег Exante Янис Кивкулис. Внести оплату предлагается другими криптовалютами, такими как биткоин или эфир. Так, разработчики могут получить не только деньги на развитие проекта, но и возможность создания комьюнити мотивированных пользователей.

Интерес к ICO вырос в связи с новой волной роста криптоактивов в ноябре 2021 года. Впервые капитализация глобального рынка «крипты» 8 ноября составила более $3 трлн. 10 ноября биткоин пробил рекордное значение, подорожав до $69 тысяч. 17 ноября его стоимость опустилась до $60,5 тысяч.

Злоумышленники часто используют тему криптовалют, когда создают пирамиды, подчеркнули в ЦБ. Фейковые ICO действительно обрели популярность, заявил изданию ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник. Он привел в пример ситуацию с недавним предложением в интернете вложиться в фейковый SquidToken ― по мотивам популярного сериала Squid Game («Игра в кальмара»).

«Чтобы втереться в доверие, мошенники часто отправляют личное сообщение, мимикрирующее под официальный канал, или же человеку пишет «админ». Бывает и так, что потенциальную жертву добавляют в «официальный канал» ― разумеется, фейковый», ― указал Сытник.

Он предостерег пользователей от перехода по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах и соцсетях.

Ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Александр Багов рассказал о другой схеме с фейковым ICO.

«Человеку приходит сообщение о блокировке аккаунта на криптобирже с указанным номером телефона технической поддержки. Жертва обращается за помощью, звонит по указанному номеру, но отвечает мошенник. Он убеждает внести изменения в настройках учетной записи, чтобы предоставить удаленный доступ к платформе для покупки, продажи и хранения криптовалюты. Далее злоумышленник распоряжается чужими средствами самостоятельно», ― отметил Багов.