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Отдых в Севастополе может подорожать

Елена Прошина
1 час назад

Отдых в Севастополе подорожает в случае продления действия курортного сбора. В поддержку продолжения этого эксперимента высказался губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщает РИА Новости.

Отдых в Севастополе может подорожать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что готов ввести курортный сбор в регионе, если этот эксперимент в стране будет продлен и станет постоянным.

"Поддерживаю идею введения курортного сбора в Севастополе — это позволит городу направлять больше средств на благоустройство и развитие туристской инфраструктуры. Она у нас испытывает огромную нагрузку в летний сезон. В стране уже есть хороший опыт внедрения инструмента, на Кавказских Минеральных Водах, например", - пояснил губернатор.

По словам Развожаева, эксперимент по введение курортного сбора в регионах подходит к концу в следующем году и сейчас стоит вопрос, чтобы законодательно оформить его как постоянное, а не тестовое нововведение.

"Тогда мы будем участвовать", - заверил чиновник.

Напомним, эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был утвержден законом в июле 2017 года и рассчитан до конца 2022 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, а 16 июля этого же года - в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Республика Крым приняла решение отложить эксперимент до 1 мая 2022 года. Средства, которые отдыхающие выплачивают за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городской среды.

Личный счет,Михаил Развожаев,РИА Новости,
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