Отдых в Севастополе может подорожать

Отдых в Севастополе подорожает в случае продления действия курортного сбора. В поддержку продолжения этого эксперимента высказался губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что готов ввести курортный сбор в регионе, если этот эксперимент в стране будет продлен и станет постоянным.

"Поддерживаю идею введения курортного сбора в Севастополе — это позволит городу направлять больше средств на благоустройство и развитие туристской инфраструктуры. Она у нас испытывает огромную нагрузку в летний сезон. В стране уже есть хороший опыт внедрения инструмента, на Кавказских Минеральных Водах, например", - пояснил губернатор.

По словам Развожаева, эксперимент по введение курортного сбора в регионах подходит к концу в следующем году и сейчас стоит вопрос, чтобы законодательно оформить его как постоянное, а не тестовое нововведение.

"Тогда мы будем участвовать", - заверил чиновник.