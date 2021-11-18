Выплаты увеличат: какие пособия вырастут с 1 января

Эксперты, опрошенные Life, напомнили, какие пособия вырастут в России с 1 января 2022 года. В частности, максимальное пособие по безработице достигнет 12 792 рублей (в 2021-м оно составляет 12 130 рублей).

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Максимальную выплату безработные будут получать в первые три месяца после подачи заявления, в следующие три месяца - по 5 тыс. рублей.

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Минимальное пособие составит 1 500 рублей. Его назначают людям, впервые ищущим работу, россиянам, которые за последний год работали меньше 26 недель, уволенным по собственной вине работникам, а также людям, не имеющим сведений о трудовой деятельности и среднем заработке.

С 1 января 2022 года также вступит в силу новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он вырастет на 825 рублей (6,4 процента), до 13 617 рублей.

К минимальному размеру оплаты труда в РФ привязаны многие социальные выплаты. К примеру, размер выплат по больничному. Сейчас максимальная сумма такой выплаты составляет 2434,25 рубля в день.

Фиксированная выплата к российским пенсиям после индексации с 1 января составит 6 401 рубль 10 копеек (сейчас - 6 044 рублей 48 копеек). Ожидается, что в 2022 году неработающие пенсионеры будут получать в среднем 18 521 рубль в месяц.

С 1 января 2022 года на 4,8 процента вырастут пенсии и другие социальные выплаты москвичей. В итоге минимальная пенсия с городской доплатой достигнет 21 193 рублей. Сейчас неработающие пенсионеры, живущие в Москве не менее десяти лет, с учетом городской надбавки получают пенсию не менее 20 222 рублей в месяц. Пенсионеры, живущие в столице меньше десяти лет, получают не менее 13 496 рублей.

Чуть позже, с 1 февраля 2022 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 31 282 рублей.

Размер минимального пособия увеличится до 7493 рублей. Сейчас максимальная и минимальная выплата составляют 29 600 и 7083 рублей соответственно.

Кроме того, с 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка станет на 5,8 процента больше и составит 19 981 руб. Сейчас размер этой выплаты - 18 886 рублей, она полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей.

С 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет предоставлять россиянам более 30 мер социальной поддержки, которые сейчас можно получить только через региональные органы соцзащиты и Роструд. Благодаря этому выплаты смогут назначать или автоматически, или по электронному заявлению (без необходимости собирать справки).

«Известия» писали, что в ПФР передадут четыре группы пособий. Первая - выплаты россиянкам, которые имеют детей, но не подлежат обязательному соцстрахованию (это неработающие женщины, в том числе студентки очных отделений). Речь идет о пособиях по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячных выплатах женам военнослужащих, единовременных выплатах при рождении ребенка или передаче на воспитание в семью.