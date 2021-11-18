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Набиуллина назвала выигравших от высоких процентных ставок

Лера Букина
1 час назад

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что от высоких ставок и низкой инфляции выигрывают вкладчики, держатели облигации и россияне с фиксированными доходами. Об этом сообщает РИА Новости. При этом она добавила, что от низких ставок и высокой инфляции в выигрыше остаются заемщики и владельцы недвижимости и акций.

По ее словам, политика регулятора по обеспечению ценовой стабильности создает разумный баланс интересов данных категорий.

«Я хотела бы затронуть вопрос, кто выигрывает и проигрывает от высоких и низких процентных ставок. Это важный момент для понимания сути денежно-кредитной политики и изменения ключевой ставки. От высоких ставок и низкой инфляции выигрывают вкладчики, держатели облигации и те, у кого основной доход – фиксированная зарплата, пенсии и социальные пособия», – цитирует Набиуллину агентство.

Как указала глава ЦБ, чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты. Соответственно, инфляция отражается на нем в первую очередь.

ЦБ нашел способ защитить россиян от мошенников

«Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают наименее защищенные группы населения», – заявила Набиуллина.

22 октября на фоне растущей инфляции Центробанк повысил ключевую ставку на 0,75 п.п. – до 7,5%. Это стало шестым повышением ставки подряд. Кроме того, регулятор не исключил еще одного увеличения ставки в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что по итогам первой декады ноября средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банках составила 6,98%. По данным ЦБ, за десять дней показатель вырос еще на 0,28 п.п. и достиг максимума с июля 2019 года.
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