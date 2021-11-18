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Налоги и расплата за балкон: что ждет собственников в 2022 году

Мария Иванова
1 час назад

Опрошенные Life эксперты предупредили россиян о налоге на недвижимость, который в 2022 году может стать «неприятным сюрпризом», и «расплате за балкон» - штрафах за несогласованное остекление и перепланировку.

Налоги и расплата за балкон: что ждет собственников в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Олег Абелев напомнил, что осенью 2022 года россиянам придет налог на недвижимость, рассчитанный по новой кадастровой стоимости.

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«В связи с тем, что по разным причинам данный вид налогов почти не повышался более двух лет, для многих граждан его новый размер может стать неприятным сюрпризом», - подчеркнул эксперт.

По словам Абелева, особенно ощутимым налог может оказаться для москвичей и петербуржцев.

Кроме того, с 1 марта 2022 года в силу вступает обновленная редакция правил пользования жилыми помещениями. В одном из пунктов говорится об обязанности собственника «поддерживать надлежащее состояние жилого помещения», то есть содержать его в соответствии с техническим паспортом. Эксперты отметили, что эта норма «придает больший вес» региональным актам, касающимся балконов и лоджий.

Если по плану дома балконы или лоджии не остеклены, то для остекления потребуется разрешение. В противном случае собственника смогут оштрафовать на пять тысяч рублей, а конструкцию придется демонтировать.

Проблемы могут возникнуть и в случае демонтажа стены между комнатой и лоджией, а также из-за установки козырька с выходом за границу балконной плиты. Штраф в связи с этим может вырасти еще на 2500 рублей.

Дополнительно могут оштрафовать за отделку балкона без разрешения некоторыми видами пластика (к примеру, сайдингом). В этом случае штраф будет выписан за нарушение противопожарных правил.

В 2021 году в РФ вступили новые противопожарные правила, позволяющие штрафовать собственников за хранение на чердаках, в подвалах, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пиротехники, баллонов с газом и различных аэрозолей.

Также запрещено загромождать пути эвакуации мебелью, захламлять пространство у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах, выходов на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы и заваривать люки на балконах.

Не допускается остеклять балконы и лоджии, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам. Если человек стал владельцем квартиры с нарушениями, он обязан их устранить.

За нарушения грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. Если же из-за нарушения пострадало здоровье и жизни людей, дело может дойти до уголовной ответственности.
Личный счет,Олег Абелев,
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