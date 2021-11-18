Россияне стали хуже оплачивать услуги ЖКХ

Число злостных неплательщиков за услуги ЖКХ в России выросло с начала года на 8,7%, до 38,3 тысячи человек. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
«По состоянию на 01.11.2021 года количество источников информации, на постоянной основе передающих в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) данные о неплательщиках, с начала года увеличилось на 2,7% и достигло 152 предприятий ЖКХ из 50 регионов РФ. Количество неплательщиков (не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда), информация о которых была передана в НБКИ, достигло 38,3 тысяч человек (динамика за 2021 год — 8,7%)», — говорится в сообщении бюро.
Также отмечается рост числа неплательщиков за ЖКХ среди юрлиц — на 2,9% за год, до 3,6 тысячи.
Как отмечается, согласно федеральному закону №218 «О кредитных историях», с 2015 года в кредитных историях граждан и организаций фиксируются сведения о факте неисполнения в 10-дневный срок решений суда по внесению платы за коммунальные услуги. Уточняется, что сами предприятия, предоставляющие услуги ЖКХ, передают данные в бюро кредитных историй.
Взаимодействие между предприятиями ЖКХ и НБКИ является одним из самых действенных способов сокращения задолженности населения и организаций за потребленные жилищно-коммунальные услуги, заявил гендиректор бюро Александр Викулин.
«Как показывает практика, около половины всех неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки после того, как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории», — отметил он.