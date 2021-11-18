Россияне стали хуже оплачивать услуги ЖКХ

«По состоянию на 01.11.2021 года количество источников информации, на постоянной основе передающих в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) данные о неплательщиках, с начала года увеличилось на 2,7% и достигло 152 предприятий ЖКХ из 50 регионов РФ. Количество неплательщиков (не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда), информация о которых была передана в НБКИ, достигло 38,3 тысяч человек (динамика за 2021 год — 8,7%)», — говорится в сообщении бюро.