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Набиуллина предупредила самых бедных россиян об угрозе

Мария Иванова
32 минуты назад

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что продовольственная инфляция в РФ достигла двузначных значений, и больше всего это ударило по самым незащищенным группам населения. Об этом сообщает ТАСС.

Набиуллина предупредила самых бедных россиян об угрозе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь», - подчеркнула глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что инфляция в России была низкой «не так долго»: всего четыре года она оставалась вблизи целевого значения в четыре процента.

«Сейчас она в два раза выше, а продовольственная - уже, к сожалению, двузначная. <…> Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», - сказала она.

Набиуллина связала ситуацию и с не очень хорошим урожаем, и с ростом глобальных цен на продовольствие, и с удорожанием рабочей силы в сельском хозяйстве (в пандемию на сезонные работы приезжало меньше мигрантов).

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По базовому прогнозу ЦБ, в 2022 году инфляция приблизится к цели и окажется на уровне в 4 - 4,5 процента, а ключевая ставка будет в диапазоне 7,3-8,3 процента.

В Минэкономразвития подсчитали, что к 1 ноября инфляция в России составила 8,14 процента в годовом выражении. По данным Росстата, за месяц цены выросли на 1,11 процента, а с начала года – на 6,49 процента.

Экономисты отмечали, что основной вклад в инфляцию внесли продовольственные товары: в октябре цены на них выросли на 2,17 процента в месячном выражении. Особенно заметно подорожали картофель, огурцы и помидоры (15,48, 48,7 и 43,8 процента месяц к месяцу соответственно).
Личный счет,Эльвира Набиуллина,Минэкономразвития,Центральный банк России,
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