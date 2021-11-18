Деньги вернут: когда россиянам компенсируют советские вклады

Госдума приняла закон, приостанавливающий еще на год - с 1 января 2024-го до 1 января 2025 года - начало действия закона о полной компенсации советских вкладов россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

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В целом гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 млрд рублей. При их переводе в целевые долговые обязательства РФ на их погашение, по оценке властей, потребовалось бы: в 2022 году - 49,7 трлн рублей, в 2023-м - 51,8 трлн, в 2024 году - 53,9 трлн.

Госдума уже несколько раз переносила сроки полной компенсации советских вкладов.

Новый законопроект, как и предыдущие, приостанавливает начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора». Этот закон был принят в 1995 году, он гарантирует восстановление сбережений граждан. Его действие приостанавливали с 2003 года из-за отсутствия источников финансирования и законодательной базы.

Сбережения должны были переводить в целевые долговые обязательства России, но законы, предусматривающие перевод вкладов и порядок их обслуживания, пока не приняты.

На размер индексации советских банковских вкладов влияет базовая стоимость необходимого социального набора из старого закона. Замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что этот индекс не рассчитывается Росстатом, а закон не устанавливает четкий порядок его расчета.