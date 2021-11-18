Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Деньги вернут: когда россиянам компенсируют советские вклады

Мария Иванова
29 минут назад

Госдума приняла закон, приостанавливающий еще на год - с 1 января 2024-го до 1 января 2025 года - начало действия закона о полной компенсации советских вкладов россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Деньги вернут: когда россиянам компенсируют советские вклады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В целом гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 млрд рублей. При их переводе в целевые долговые обязательства РФ на их погашение, по оценке властей, потребовалось бы: в 2022 году - 49,7 трлн рублей, в 2023-м - 51,8 трлн, в 2024 году - 53,9 трлн.

Госдума уже несколько раз переносила сроки полной компенсации советских вкладов.

Новый законопроект, как и предыдущие, приостанавливает начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора». Этот закон был принят в 1995 году, он гарантирует восстановление сбережений граждан. Его действие приостанавливали с 2003 года из-за отсутствия источников финансирования и законодательной базы.

Сбережения должны были переводить в целевые долговые обязательства России, но законы, предусматривающие перевод вкладов и порядок их обслуживания, пока не приняты.

На размер индексации советских банковских вкладов влияет базовая стоимость необходимого социального набора из старого закона. Замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что этот индекс не рассчитывается Росстатом, а закон не устанавливает четкий порядок его расчета.

По словам замминистра, если бы эту величину все же рассчитали, она составила бы примерно 2,5 объема всего федерального бюджета страны в год.

Личный счет,Алексей Моисеев,Госдума,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители