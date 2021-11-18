Еще одной категории пенсионеров заморозят индексацию выплат

Госдума приняла во втором чтении законопроект, замораживающий индексацию военных пенсий до 1 января 2023 года. Однако их пенсии все равно вырастут, рассказала «Парламентская газета».

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По принятому в 2011 году закону, с 1 января 2012-го при назначении пенсии военным учитывается 54 процента денежного довольствия. Этот показатель должен ежегодно увеличиваться на два процента. В итоге выплаты достигнут ста процентов от денежного довольствия.

Новый закон приостанавливает эту норму до начала 2023 года. Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 74 процента с 1 января 2022 года (практически, как и в 2021-м, - 73,68 процента).

При этом само денежное довольствие действующих военных и силовиков с 1 октября 2022 года проиндексировали на четыре процента. Таким образом, военные пенсии все же вырастут, подчеркивает издание.

В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.