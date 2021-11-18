Еще одной категории пенсионеров заморозят индексацию выплат

Госдума приняла во втором чтении законопроект, замораживающий индексацию военных пенсий до 1 января 2023 года. Однако их пенсии все равно вырастут, рассказала «Парламентская газета».
По принятому в 2011 году закону, с 1 января 2012-го при назначении пенсии военным учитывается 54 процента денежного довольствия. Этот показатель должен ежегодно увеличиваться на два процента. В итоге выплаты достигнут ста процентов от денежного довольствия.
Новый закон приостанавливает эту норму до начала 2023 года. Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 74 процента с 1 января 2022 года (практически, как и в 2021-м, - 73,68 процента).
При этом само денежное довольствие действующих военных и силовиков с 1 октября 2022 года проиндексировали на четыре процента. Таким образом, военные пенсии все же вырастут, подчеркивает издание.
В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.
Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными. Он подчеркивал, что зарплаты работающих пенсионеров растут быстрее, чем предполагалось в прогнозах правительства. Министр напоминал, что после выхода работающего пенсионера на пенсию вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.