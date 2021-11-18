Назван способ продать квартиру и не заплатить налог

С доходов, полученных от продажи недвижимости, в России необходимо перечислить в бюджет налог, но есть ситуации, когда его можно уменьшить или не платить совсем, сообщил прокурор Богатовского района Самарской области Александр Коробов, пишет издание «Новости Тольятти».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Коробова, стандартный размер налога для физических лиц, в том числе с доходов, полученных от продажи квартиры или дома, составляет 13 %. Его платят с разницы между стоимостью покупки и продажи.

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В некоторых случаях можно заплатить меньше или не платить совсем.

Так, законом установлен минимальный предельный срок владения имуществом. После истечения этого срока можно продать недвижимость и не платить налоги. Обычно он составляет пять лет. Он снижается до трех лет, если недвижимость перешла по наследству или ее подарил член семьи или близкий родственник, она получена в ходе приватизации или передана по договору пожизненного содержания с иждивением. Еще одно исключение – продаваемые квартира или дом являются единственным жильем. Или если квартиры в собственности две. Продается одна из них, а вторую купили не ранее чем за 90 дней до продажи первой, и другого жилья при этом нет.

Что касается квартир в новостройке, то срок владения недвижимостью здесь считается не с момента регистрации прав на квартиру, а с даты полной оплаты договора долевого участия. Соответственно, если после оплаты прошел минимальный срок владения недвижимостью (три или пять лет), налог при продаже платить не нужно.

При расчете налога есть нюанс, связанный с кадастровой стоимостью квартиры или дома. Если квартира продана за сумму, которая меньше 70% от кадастровой стоимости жилья, необходимо заплатить налог, который будет рассчитываться от 70% кадастровой стоимости проданного объекта по состоянию на 1 января того года, когда был подписан договор купли-продажи.