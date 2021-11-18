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Путин поручил повысить пенсии и МРОТ

Елена Прошина
1 час назад

Президент Владимир Путин, выступая на совещании по соцвопросам, заявил о планах внести в ближайшее время в Госдуму законопроекты об увеличении прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсий.

Путин поручил повысить пенсии и МРОТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На 2022 года в федеральном бюджете заложена индексация на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — сказал Путин.

В связи с этим президент предложил повысить индексацию до 8,6% для прожиточного минимума и МРОТ.

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума и МРОТ, увеличить их опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране они должны вырасти до 12 654 рублей и 13 890 рублей в месяц. Вместе с прожиточным минимумом и МРОТ естественно должны увеличиться соцвыплаты и пособия, связанные с ними», — подчеркнул Путин.

Также, по словам президента, выше инфляции будут проиндексированы пенсии.

Личный счет,Экономика,Владимир Путин,Госдума,
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