Путин поручил повысить пенсии и МРОТ

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума и МРОТ, увеличить их опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране они должны вырасти до 12 654 рублей и 13 890 рублей в месяц. Вместе с прожиточным минимумом и МРОТ естественно должны увеличиться соцвыплаты и пособия, связанные с ними», — подчеркнул Путин.