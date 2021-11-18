Депутат Госдумы предложил способ поднять пенсии в три раза

«У нас 14 трлн рублей в Фонде национального благосостояния. Сначала было два фонда — Фонд будущих поколений и Фонд благосостояния. И нам говорили, что мы два объединяем в один, и он, прежде всего, для поддержки дееспособности Пенсионного фонда, поддержки пенсионеров в форс-мажорных ситуациях. Сейчас разве не форс-мажор?» - возмутился депутат.