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Депутат Госдумы предложил способ поднять пенсии в три раза

Вероника Полынина
17 минут назад

Пенсии в России можно поднять в три раза за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил «Ура.ру» депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Депутат Госдумы предложил способ поднять пенсии в три раза
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«У нас 14 трлн рублей в Фонде национального благосостояния. Сначала было два фонда — Фонд будущих поколений и Фонд благосостояния. И нам говорили, что мы два объединяем в один, и он, прежде всего, для поддержки дееспособности Пенсионного фонда, поддержки пенсионеров в форс-мажорных ситуациях. Сейчас разве не форс-мажор?» - возмутился депутат.

По его словам, объем средств в ФНБ в два раза превышает бюджет Пенсионного фонда России, это дает возможность увеличить пенсии в три раза.

«Но они этим не заняты. Просто подачки перед выборами дали по 10 тысяч рублей и все. А за это время подняли все тарифы, ЖКХ, лекарства и все остальное», - заявил Коломейцев.

Он также отметил, что задачи Банка России и правительства в корне отличаются от задач центробанков и кабинетов министров других государств. По словам депутата, целью центробанков ведущих стран является рост экономики страны, тогда как в России «этого даже в законе нет».

«Какая главная задача правительств ведущих стран? Увеличение поддержания благосостояния граждан. А у нас что? Бездефицитный бюджет. Если послушаешь телевизор, можно подумать, что у нас с каждым днем все становится лучше», - резюмировал парламентарий.

18 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о планах внести в Госдуму законопроекты об увеличении прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсий.

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Личный счет,Николай Коломейцев,Владимир Путин,Фонд национального благосостояния,Пенсионный фонд РФ,Центральный банк России,Госдума,
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