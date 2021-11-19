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В ООН назвали причину роста цен на продукты в ближайшие годы

Lenta.ru
1 час назад

Высокие тарифы на контейнерные перевозки могут привести к повышению мировых потребительских цен на 1,5 процента к 2023 году. Такая причина подорожания продуктов названа в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В ООН назвали причину роста цен на продукты в ближайшие годы
Фото: Niharika Kulkarni / ReutersNiharika Kulkarni / Reuters

Если рост ставок на контейнерные перевозки в ближайшее время продолжится, то это приведет к значительному увеличению цен на импорт (в среднем на 11 процентов). Высокие ставки в первую очередь скажутся на товарах с низкой добавленной стоимостью, таких как мебель, текстиль, одежда и изделия из кожи.

Как отмечается в докладе, пандемия усугубила проблемы, которые уже существовали в отрасли морского транспорта. Например, речь идет о нехватке рабочей силы и потребностях в инфраструктуре. Криз усугубляется закрытием границ и отсутствием международных рейсов. В результате сотни тысяч моряков оказываются в море без возможности замены.

Ранее сообщалось, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает одной из причин ускоренного роста цен на продукты в России нехватку трудовых мигрантов. Также она связала такую тенденцию с не очень хорошим урожаем и ростом глобальных цен. По словам Набиуллиной, инфляция в России приблизилась к восьми процентам, а продовольственная инфляция достигла двухзначных значений.

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