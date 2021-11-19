Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Минтруд упростит правила получения пособий для малоимущих

Ura.Ru
2 часа назад

Для малоимущих жителей РФ изменятся критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Соответствующие поправки подготовил Минтруд.

Минтруд упростит правила получения пособий для малоимущих
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В 2022 году планируют изменить критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Власти регионов смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Помимо этого, из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом, а также приобретенную за счет целевых субсидий, сообщают «Известия».

Согласно обновленным правилам, на материальную помощь от государства смогут претендовать семьи, в который доход на каждого ее члена не превышает региональный прожиточный минимум. Также при расчете доходов не будут учитываться налоговые вычеты, гранты, региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимого имущества, авто- или мототранспортного средства. В министерстве планирует подписать проект до конца текущего года.

С 2005 года занимать очередь на получение бесплатного жилья могут только малоимущие. По словам президента Фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, какие семьи относятся к этой группе — определяют власти каждого региона, исходя из размера регионального прожиточного минимума.

Личный счет,Экономика России,Пособие на детей,Минтруд,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители