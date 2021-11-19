Минтруд упростит правила получения пособий для малоимущих

Для малоимущих жителей РФ изменятся критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Соответствующие поправки подготовил Минтруд.

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В 2022 году планируют изменить критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Власти регионов смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Помимо этого, из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом, а также приобретенную за счет целевых субсидий, сообщают «Известия».

Согласно обновленным правилам, на материальную помощь от государства смогут претендовать семьи, в который доход на каждого ее члена не превышает региональный прожиточный минимум. Также при расчете доходов не будут учитываться налоговые вычеты, гранты, региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимого имущества, авто- или мототранспортного средства. В министерстве планирует подписать проект до конца текущего года.