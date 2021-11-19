В 2022 году в России изменят критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, который подготовил Минтруд.

Региональные власти будут назначать господдержку по месту жительства даже в том случае, если у граждан отсутствует регистрация.

Напомним, что с 1 июля 2021 года комплексная оценка осуществляется и при назначении ежемесячных пособий беременным, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках, и нуждающимся одиноким родителям детей от 8 до 17 лет.

Согласно новым правилам, при расчете доходов не будут учитывать региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимого имущества, авто- или мототранспортного средства, налоговые вычеты, гранты, субсидии и другие поступления, которые имеют целевой характер расходования и предоставляемые в рамках поддержки предпринимательства.

Изменения затронут и правила нулевого дохода и так называемого имущественного ценза. Проект постановления предполагает, что от правила нулевого дохода освободят будущих мам, если срок беременности на момент подачи заявления превышает 12 недель. Кроме того, женщина, у которой отсутствовал доход, сможет рассчитывать на выплаты, если шесть месяцев вынашивания ребенка выпали на период расчета среднедушевого дохода.

Согласно нововведениям, при расчете имущественной обеспеченности не будут учитывать авто- или мототранспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся под арестом, земельные участки, жилье, транспорт, гаражи и машино-места, оплата стоимости которых была проведена за счет средств целевых субсидий.

Эксперты, опрошенные изданием, поддержали изменения, так как сочли их логичными.

«Имущественный ценз призван отделить действительно нуждающихся граждан от тех, кто имеет теневые доходы и достаточно собственности для комфортного проживания. Сам по себе факт ареста имущества — своего рода маркер. Он свидетельствует о том, что человек находится в сложной жизненной ситуации, поскольку накопил долги, которые не может выплачивать», — заявила старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева также положительно оценила инициативу Минтруда.

«Учитывать в имущественной массе арестованное нелогично», — отметила она.