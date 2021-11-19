Россиян предупредили о подорожании бензина

Стоимость топлива на АЗС, подключенных к сервису «Яндекс.Заправки», может повыситься. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский и Независимый топливные союзы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что в начале ноября «Яндекс» направил владельцам заправок письма о том, что тарифы на использование приложения с 1 декабря 2021 года повысятся на 1,2% . В настоящее время стоимость услуг платформы составляет 1,99% плюс НДС от сумм платежей через приложение или же 2,39% в зависимости от контракта. Обновленные тарифы составят 2,99% плюс НДС или 3,59%, говорится в документе.

Видео дня

В «Яндексе» заявили, что рост цен связан с необходимостью улучшить работу серверной части и обеспечить скорость функционирования приложения.

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша отметил, что независимые АЗС не смогут потянуть такой рост комиссии. Он указал на сложности, с которыми столкнулся заправочный бизнес в текущем году. Речь идет о существенном повышении оптовых цен и нехватке предложения зимнего дизеля.

«В итоге продолжить работать с приложением могут крупные компании, которые способны компенсировать убыточность своих заправочных сетей другими доходами, а независимым АЗС придется либо повышать цены, либо отказываться от работы с "Яндексом"», — заявил Аркуша.

В региональном отделении «Опоры России» предупредили, что в связи с ростом издержек бизнес начнет закладывать дополнительные траты в цену отпускаемого клиентам топлива. Это приведет к тому, что цены на бензин и дизель вырастут на долю увеличения тарифа, то есть на 1,2% уже в декабре.

Из-за подорожания услуг «Яндекс.Заправок» собственники АЗС будут отказываться от сервиса либо компенсировать дополнительные издержки увеличением цен, полагает президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. Отключение заправок от сервиса не только негативно отразится на потоке клиентов АЗС, но и лишит посетителей возможности дистанционной и бесконтактной оплаты топлива, что стало особенно востребованным в период пандемии, добавил он.

В ФАС подчеркнули, что ведомство не получало обращений относительно повышения цен на использование сервиса. Однако там заявили, что готовы принять меры реагирования, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства.