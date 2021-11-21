В Госдуме предложили расширить права на маткапитал

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов предложил расширить права россиян на материнский капитал, выплачивая его на третьего и последующих детей в регионах со сложной демографической ситуацией. Об этом сообщает URA.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам парламентария, соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату российского парламента. Нилов пояснил, что речь идет о регионах, в которых смертность превышает рождаемость или равна ей. Сумма будет равняться выплате на первого ребенка — в 2022 году она составит 503 237 рублей. По мнению депутата, это поможет поддержать многодетные семьи. Кроме того, на финансовую поддержку также смогут рассчитывать семьи и отцы-одиночки, усыновившие детей.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила законопроект о расширении прав отцов на материнский капитал. Он будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Согласно документу, рассчитывать на государственную поддержку смогут только мужчины, которые состоят в браке и воспитывают детей с супругой, ставшей им приемной матерью. Получать маткапитал смогут семьи, где мужчина является единственным родителем второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью.

Кабмин одобрил новую категорию получателей маткапитала