Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

В Госдуме предложили расширить права на маткапитал

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов предложил расширить права россиян на материнский капитал, выплачивая его на третьего и последующих детей в регионах со сложной демографической ситуацией. Об этом сообщает URA.ru.

В Госдуме предложили расширить права на маткапитал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам парламентария, соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату российского парламента. Нилов пояснил, что речь идет о регионах, в которых смертность превышает рождаемость или равна ей. Сумма будет равняться выплате на первого ребенка — в 2022 году она составит 503 237 рублей. По мнению депутата, это поможет поддержать многодетные семьи. Кроме того, на финансовую поддержку также смогут рассчитывать семьи и отцы-одиночки, усыновившие детей.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила законопроект о расширении прав отцов на материнский капитал. Он будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Согласно документу, рассчитывать на государственную поддержку смогут только мужчины, которые состоят в браке и воспитывают детей с супругой, ставшей им приемной матерью. Получать маткапитал смогут семьи, где мужчина является единственным родителем второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью.

Кабмин одобрил новую категорию получателей маткапитала

В 2021 году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 рубль. Если в семье появился второй ребенок (в том числе, был усыновлен), то дополнительная выплата — 155 550 рублей. Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2022 году размер материнского капитала увеличится и составит более 503 тысячи рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.
Личный счет,Антон Котяков,Ярослав Нилов,ЛДПР,Минтруд,Госдума,РИА Ura.ru,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители