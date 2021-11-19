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Деньги обнулятся: чем опасен цифровой рубль для россиян

Мария Иванова
25 минут назад

Эксперты, опрошенные DEITA.RU, считают, что появление цифрового рубля способно «обнулить» сбережения россиян, сформированные с помощью различных серых схем. Эксперты отметили, что контроль за всеми операции с новым типом валюты будут осуществлять не банки, а непосредственно ЦБ.

Деньги обнулятся: чем опасен цифровой рубль для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что регулятор планирует представить прототип платформы цифрового рубля в начале 2022 года, после этого начнется его пилотное тестирование.

Глава ЦБ подчеркивала, что Россия опробует платформу, прежде чем принять окончательное решение о запуске цифровой валюты в стране.

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Собеседники DEITA.RU отметили, что в случае полного перехода на цифровой рубль в будущем серые сбережения россиян, происхождение которых невозможно объяснить, обнулятся. С проблемами столкнутся и люди, получающие зарплату в конвертах: они просто не смогут конвертировать свои деньги в новую валюту.

Набиуллина ранее рассказывала, что в случае введения цифрового рубля россияне смогут получать цифровую пенсию.

«Цифровой рубль - этот тот же рубль, просто в другой форме. Цифровой рубль - это быстрота и удобство расчетов», - подчеркивала глава ЦБ.

Она объяснила, что сейчас есть два вида рубля - наличные и деньги в банке. Благодаря третьей, цифровой форме люди и бизнес смогут открывать кошельки и «иметь выражение рубля в токены [единицы учета криптовалюты - прим. ред.]» на платформе Центробанка.

Набиуллина отметила, что в ЦБ работают над технологией, которая позволит получать доступ к цифровым рублям даже без интернета.
Личный счет,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,РИА "Дейта",
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