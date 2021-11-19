Аналитик назвал «золотое время» для покупки валюты

Покупка валюты является надежным способом сохранить сбережения. Начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин рассказал агентству «Прайм» о лучшем времени для этого.

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«"Золотое время" для покупки валюты с целью диверсифицировать свои сбережения — всегда. Никто не знает, где "дно или потолок" у курса валюты, поэтому правильнее покупать ее каждый месяц на часть сбережений», — отметил он.

Аналитик считает, что сейчас целесообразно вкладывать купленные доллары или евро в американские ценные бумаги либо акции европейских компаний. Вместе с тем Кучин предостерегает от покупки валюты в спекулятивных целях из-за непредсказуемости в поведении центральных банков в период турбулентности.

«Банк России неоднократно заявлял, что ему не нужен слабый или крепкий рубль, а нужен стабильный рубль. Диапазон 72-75 рублей за доллар уже привычен и для населения, и для бизнеса», — указал Кучин.

Он напомнил о распространяющемся, в том числе, на валюты правиле «не держи все в одной корзине». При этом инвестор, держащий кэш в рублях, долларах или евро, на данный момент не сберегает, а теряет из-за инфляции, подчеркнул эксперт.