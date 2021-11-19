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Аналитик назвал «золотое время» для покупки валюты

Лера Букина
29 минут назад

Покупка валюты является надежным способом сохранить сбережения. Начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин рассказал агентству «Прайм» о лучшем времени для этого.

Аналитик назвал «золотое время» для покупки валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Золотое время" для покупки валюты с целью диверсифицировать свои сбережения — всегда. Никто не знает, где "дно или потолок" у курса валюты, поэтому правильнее покупать ее каждый месяц на часть сбережений», — отметил он.

Аналитик считает, что сейчас целесообразно вкладывать купленные доллары или евро в американские ценные бумаги либо акции европейских компаний. Вместе с тем Кучин предостерегает от покупки валюты в спекулятивных целях из-за непредсказуемости в поведении центральных банков в период турбулентности.

«Банк России неоднократно заявлял, что ему не нужен слабый или крепкий рубль, а нужен стабильный рубль. Диапазон 72-75 рублей за доллар уже привычен и для населения, и для бизнеса», — указал Кучин.

Он напомнил о распространяющемся, в том числе, на валюты правиле «не держи все в одной корзине». При этом инвестор, держащий кэш в рублях, долларах или евро, на данный момент не сберегает, а теряет из-за инфляции, подчеркнул эксперт.

Накануне вечером рубль заметно ослабел к доллару и евро на фоне негативных факторов на внешних рынках и геополитической напряженности. Курс доллара вырос на 75 копеек, до 73,25 рубля, евро подорожал на 1,23 рубля, до 83,1 рубля.

Личный счет,Сергей Кучин,Центральный банк России,
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