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Тотальный отъем долларов: экономист предупредил россиян об угрозе

Мария Иванова
15 минут назад

Экономист Валентин Катасонов посоветовал владельцам сбережений в долларах задуматься об их переводе в другие активы: по его мнению, введение в США цифровой валюты может привести к «тотальному отъему» привычных долларов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Тотальный отъем долларов: экономист предупредил россиян об угрозе
Фото: ReutersReuters

По мнению Катасонова, власти США столкнулись с гигантской проблемой, которую невозможно решить привычным запуском печатного станка. Речь идет об инфляции, которая угрожает стабильности американской экономики.

Катасонов заявил, что ранее в США печатали наличные для решения таких проблем, а избыточную денежную массу выводили в страны третьего мира. Однако из-за пандемии воплотить эту схему в жизнь стало практически невозможно. Из-за этого, по словам Катасонова, в США начались разговоры о цифровой валюте.

В случае ее ведения будет проведен «тотальный отъем» сбережений у граждан для «стерилизации лишних денег», считает он.

Ранее Катасонов уже предупреждал, что из-за стремительно растущей инфляции в США доллару не избежать девальвации: по его мнению, процесс «обнуления» американской валюты может начаться в ближайшие месяцы.

Самым опасным вариантом развития событий Катасонов назвал переход США от высокой инфляции к стагфляции. В такой ситуации экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен.

Если США допустят стагфляцию, за ней последует гиперинфляция, которая станет для Штатов настоящей финансовой катастрофой, заявил экономист. По его словам, в таком случае ВВП страны начнет стремительно падать вместе с уровнем жизни людей, а гигантская безработица станет неизбежной.

Катасонов считает, что избежать такого сценария в ближайшие месяцы удастся лишь в том случае, если американские власти пойдут на понижение курса доллара к большинству валют.

Личный счет,Валентин Катасонов,
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