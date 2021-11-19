Аналитик предложил способы компенсации советских вкладов

На днях Госдума снова отложила компенсацию вкладов граждан СССР. Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал о двух вариантах компенсации советских вкладов.

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По его словам, первый вариант предполагает выпуск облигаций Минфина или Банка России.

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«На мой взгляд, лучше, если это будет Банк России, потому что в его ведении находится эмиссия – так называемый «печатный станок». А деньги Минфина – это налоговые сборы. Банку России гораздо проще гарантировать полные выплаты», – отметил Разуваев.

Так, россияне смогут на эти деньги получить бессрочные облигации, то есть, государство их никогда не будет гасить. По ним направляется обязательная выплата раз в год. Купон предлагается установить на уровне чуть выше среднегодовой ставки регулятора, но не ниже, например, 10%.

«У нас 31,5 трлн рублей долга — выходит, что раз в год оплачивать нужно будет чуть больше, чем 3 трлн. Это уже подъемная сумма для казны, но чтобы совсем не напрягать бюджет, можно выплатить эти деньги напрямую за счет эмиссии Банка России или из Фонда национального благосостояния», – добавил Разуваев.

Как отметил собеседник издания, это будет существенным вливанием в экономику. Кроме того, мера способна поддержать потребительский спрос, в том числе, на товары российских производителей. Также властям удастся стимулировать малый и средний бизнес и даже развить отечественный рынок облигаций, считает он.

Второй вариант заключается в создании единой нефтегазовой компании на базе российских сырьевых гигантов. Государство внесет туда пакеты акций энергетических госкомпаний. Кроме того, частные акционеры крупнейших нефтедобытчиков смогут внести свою долю. Таким образом, в стране будет создана одна огромная компания, похожая на Saudi Aramco у Саудовской Аравии, подчеркнул Разуваев. Ее стоимость составит примерно в $1,5 трлн. Разуваев предположил, что управлять ей будет правительство через «золотую акцию», которая сможет блокировать любые неприемлемые решения акционеров, иметь большинство в совете директоров.

«После этого обменять советские сберкнижки на акции этой компании в определенной правительством пропорции, ориентируясь на то, сколько гражданин потерял средств в гиперинфляции 90-х», – предложил Разуваев.

Это позволит получать людям дивиденды в счет уплаты долга. При желании свой пакет акций можно продать на Мосбирже, подытожил аналитик.

17 ноября Госдума приняла законопроект, продлевающий до 1 января 2025 года приостановку выплат компенсации сбережений, которые помещены во вклады в «Сбербанк России» в период до 20 июня 1991 года.