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В Думе нашли способ заставить должников платить алименты

Мария Иванова
30 минут назад

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб предложила ограничивать должников по алиментам в развлекательных поездках по России. Об этом сообщает «Газета.ру».

В Думе нашли способ заставить должников платить алименты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат подчеркнула, что одной из самых действенных мотиваций для выплаты алиментов «является не родительский или сыновний долг, а ограничения». К примеру, запрет на выезд за рубеж или запрет на управление транспортным средством.

«Думаю, что расширять необходимо именно эту линейку. Может быть, ввести запрет на перемещение по территории России до уплаты всех долгов. Я имею ввиду поездки развлекательного характера», - заявила Бессараб.

Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются каждый месяц в размере одной четверти (на одного ребенка), одной трети (на двух) или половины заработка/дохода (на трех и более детей). В большинстве случаев алименты удерживают из зарплаты или денежного довольствия.

С 11 ноября в России вступили в силу новые правила взыскания алиментов, позволяющие списывать в пользу детей часть стипендии, пособия по безработице, дохода с процентов по вкладам, дохода от продажи недвижимости, ее сдачи в аренду и других доходов.

В сентябре 2021 года судебные приставы насчитали 1,3 млн исполнительных производств по взысканию алиментов. Общая сумма, которую родители задолжали детям, составила 156 млрд рублей.

Личный счет,Светлана Бессараб,Госдума,
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