Держателям карт «Мир» предоставили возможность оплатить контент и услуги Apple

Платежная система «Мир» вместе с банками-партнерами предоставила держателям национальных платежных карт возможность оплачивать контент и услуги Apple, сообщили в пресс-службе платежной системы. Теперь можно привязать карту «Мир» к Apple ID и использовать ее для оплаты подписок и различного контента, включая приложения в App Store, Apple Music, Apple TV+, телешоу и фильмы в приложении Apple TV, Apple Books и хранилище iCloud, на всех устройствах Apple. Как отмечается, сервис будет доступен всем держателям карт «Мир».

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Для того, чтобы воспользоваться сервисом, держателям карт «Мир» нужно при использовании нового или имеющегося идентификатора Apple ID выбрать «Добавить способ оплаты». После этого необходимо перейти в раздел «Кредитная или дебетовая карта» и добавить данные своей карты «Мир» в качестве способа оплаты в настройках своего iPhone, iPad, iPod touch, Mac или в iTunes.