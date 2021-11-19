Держателям карт «Мир» предоставили возможность оплатить контент и услуги Apple

Платежная система «Мир» вместе с банками-партнерами предоставила держателям национальных платежных карт возможность оплачивать контент и услуги Apple, сообщили в пресс-службе платежной системы. Теперь можно привязать карту «Мир» к Apple ID и использовать ее для оплаты подписок и различного контента, включая приложения в App Store, Apple Music, Apple TV+, телешоу и фильмы в приложении Apple TV, Apple Books и хранилище iCloud, на всех устройствах Apple. Как отмечается, сервис будет доступен всем держателям карт «Мир».
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, держателям карт «Мир» нужно при использовании нового или имеющегося идентификатора Apple ID выбрать «Добавить способ оплаты». После этого необходимо перейти в раздел «Кредитная или дебетовая карта» и добавить данные своей карты «Мир» в качестве способа оплаты в настройках своего iPhone, iPad, iPod touch, Mac или в iTunes.
Новый способ оплаты настраивается автоматически и сразу дает возможность в одно касание совершать покупки контента по картам «Мир» с любого устройства Apple.