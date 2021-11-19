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Держателям карт «Мир» предоставили возможность оплатить контент и услуги Apple

Lenta.ru
43 минуты назад

Платежная система «Мир» вместе с банками-партнерами предоставила держателям национальных платежных карт возможность оплачивать контент и услуги Apple, сообщили в пресс-службе платежной системы. Теперь можно привязать карту «Мир» к Apple ID и использовать ее для оплаты подписок и различного контента, включая приложения в App Store, Apple Music, Apple TV+, телешоу и фильмы в приложении Apple TV, Apple Books и хранилище iCloud, на всех устройствах Apple. Как отмечается, сервис будет доступен всем держателям карт «Мир».

Держателям карт «Мир» предоставили возможность оплатить контент и услуги Apple
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, держателям карт «Мир» нужно при использовании нового или имеющегося идентификатора Apple ID выбрать «Добавить способ оплаты». После этого необходимо перейти в раздел «Кредитная или дебетовая карта» и добавить данные своей карты «Мир» в качестве способа оплаты в настройках своего iPhone, iPad, iPod touch, Mac или в iTunes.

Новый способ оплаты настраивается автоматически и сразу дает возможность в одно касание совершать покупки контента по картам «Мир» с любого устройства Apple.

Личный счет,Apple,
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