Россиянам назвали лучшие бюджетные отели Турции

Туроператоры озвучили российским путешественникам стоимость недельного размещения в лучших бюджетных отелях Турции. В конце ноября цены на номера начинаются от 23,9 тыс. рублей за неделю, сообщает портал TourDom.

В список агентств вошли гостиницы с подогреваемыми бассейнами, которые пользуются особенной популярностью после завершения купального сезона. Стоимость размещения в них не превышает 50 тыс. рублей за одного посетителя.

Также в топ-5 наиболее бюджетных вариантов вошли:

• Linda Resort в Сиде - от 23,9 тыс. рублей за неделю;

• L’Oceanica Beach Resort в Кемере - от 26,5 тыс.;

• Akka Alinda в Кемере - от 28 тыс.;

• Fame Residence Kemer - от 28,3 тыс.;

• Aska Lara в Анталье - от 29,3 тыс..

Еще четыре отеля были подобраны в ценовом сегменте от 30 до 40 тыс. рублей:

• Akka Antedon в Кемере - от 34,6 тыс. рублей;

• Adalya Elite Lara Hotel в Анталье - от 36,1 тыс.;

• IC Hotels Green Palace - от 38,2 тыс.;

• Pine Beach в Белеке - от 40 тыс..

Кроме того, эксперты отметили, что сейчас стоимость отдыха в таких отелях и гостиницах на 50 процентов ниже, чем в летний сезон. По данным туроператоров, кроме подогреваемых бассейнов, ряд гостиниц притягивает туристов возможностью порыбачить с пирса, отдохнуть в спа и провести велосипедную прогулку.